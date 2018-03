ВО ИМЯ ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ

Разные источники до сих пор называют эту организацию по-разному, в зависимости от своих политических предпочтений. Кто-то именует террористами ASALA, кто-то – партизанами, кто-то – борцами за свободу. В результате акций, организованных армянскими мстителями, погибло 46 и было ранено 299 человек. И далеко не все из них имели отношение к Армении или Турции.

По окончании Первой мировой войны Турция оказалась в числе проигравших. Османская империя подлежала разделу, а у армян появился шанс возродить государство. Согласно Севрскому договору Армения должна была получить Восточную Анатолию, увеличившись до 150 тысяч квадратных километров, и выход к Черному морю. Но Ататюрк перечеркнул эти планы.

Подвиг старика

Ввязываясь в Первую мировую, турки хотели пробить коридор к российскому Закавказью, где жили мусульмане, и включить его в свой состав. Этому плану мешала как российская армия, так и армяне, жившие на территории Восточной Анатолии. В 1915 году турки устроили массовую резню. Сначала мужчин-армян призвали в турецкую армию, где и уничтожили. Потом дошла очередь до стариков, женщин и детей. По официальным данным, от рук палачей погибло 1,5 миллиона армян.

Один из уцелевших от резни – Акоп Тер-Акопян – организовал операцию «Немезис», названную по имени древнегреческой богини мести. Мстители составили черный список, куда включили несколько десятков имен турецких политиков и военных, обагривших руки в крови. Участники операции «Немезис» заранее договорились, что, совершив акт возмездия, армянин должен добровольно сдаться, чтобы поведать миру о причинах убийства. Таким образом, о геноциде узнало бы как можно больше людей. Жертвами боевиков стали: организатор геноцида – министр внутренних дел Османской империи Талаат-паша; первый министр Турции Саид Халим-паша; морской министр Турции Джемаль-паша и другие. Европейские суды часто оправдывали мстителей.

Вторая мировая война отодвинула армяно-турецкий конфликт на задний план. Но сами армяне всегда помнили о геноциде. Тем паче, что большинство армянской диаспоры в Европе и США было потомками бежавших от турок людей.

Гражданин США Гурген Яникян родился в Османской империи, в Эрзеруме. Он был совсем молод, когда палачи расправлялись с его родными. Будучи уже больным стариком, он решил, что должен вернуть должок. Ведь Турция не признавала геноцид армян, выдавая его за гражданские столкновения.

Утром 27 января 1973 года 77-летний Яникян вошел в отель «Балтимор» в калифорнийской Санта-Барбаре. Дождавшись генерального консула Турции в США, 49-летнего Мехмета Байдура, Яникян открыл по нему огонь. Под выстрелы армянина попал и 31-летний вице-консул Бахадур Демир. После двойного убийства Яникян положил оружие и сдался полиции. Суд приговорил старика к пожизненному заключению. Но уже в тюрьме врачи диагностировали у него рак, и Гурген был освобожден. Через месяц он умер.

Его поступок армянские общины восприняли как подвиг.

Житель Ливана Акоп Акопян, состоявший в Народном фронте освобождения Палестины, был вдохновлен поступком Яникяна и в 1975 году создал боевую армянскую группу. Организация получила название «Армянская секретная армия освобождения Армении» (Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia). Сокращенно – ASALA.

Основной целью ASALA провозгласила восстановление Великой Армении, включавшей в себя земли Восточной Анатолии (Турции) и Армянской ССР. Именно поэтому гербом организации был выбран контур Армении по Севрскому договору и рука, сжимавшая автомат Калашникова. Члены ASALA считали, что нужно «вынудить правительство Турции публично признать свою ответственность за гибель 1,5 миллиона армян, выплатить репарации и уступить территории исторической Армении». В манифесте, обращенном ко всему миру, значилось: «Наше решение прибегнуть к насилию является следствием попрания справедливых и мирных требований армянского народа турецким правительством и его покровителями. Пренебрежение и цинизм Турции и мирового сообщества... все более убеждают нас, что Справедливого суда можно достичь только путем вооруженной борьбы... Пусть международное общественное мнение назовет нас авантюристами, преступниками или террористами. Все это не имеет для нас никакого значения. Мы знаем свое дело. Знаем, как должны действовать в будущем». Первой громкой акцией ASALA стал взрыв 20 января 1975 года в штаб-квартире Всемирного совета церквей в Бейруте. Мотив был прост – церковники осуществляли поддержку миграции армян из Турции, тем самым способствовали изгнанию коренного населения Западной Армении.

14 октября 1975 года в Париже членами ASALA в автомобиле были убиты посол Турции во Франции Измаил Эрэз и его водитель Талин Енер. 22 октября 1975 года в турецком посольстве в Вене трое неизвестных расстреляли посла Турции Туналиджила и его водителя. 28 октября 1975 года турецкое посольство в Бейруте подверглось ракетной бомбардировке. Никто не погиб, но зданию был причинен ущерб.

В период с 1975 по 1982 год боевики ASALA совершили 136 акций в разных странах, убив множество послов и консулов Турции, не считая чиновников меньшего ранга. Несмотря на это, ни европейские, ни турецкие спецслужбы не могли выйти на след мстителей. Более того, среди политического бомонда США и Европы появились сомнения в существовании ASALA. Люди охотнее верили, что теракты – политические игры ЦРУ и КГБ.

Базой ASALA считался Ливан, где его члены тренировались в лагерях Организации освобождения Палестины. Оттуда диверсанты отправлялись на задания в Европу, США, на Ближний Восток. Двое из них, Алек Енигом-шян и Сюзи Махсереджян, 3 октября 1980 года заложили бомбу в женевском отеле. Но в результате преждевременного взрыва боевиков задержала полиция. Только после их признания ASALA обрела документальное подтверждение.

