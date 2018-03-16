ТРЕНИРУЙТЕ ПАМЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

Всего одно легкое упражнение перед сном поможет предотвратить потерю памяти и болезнь Альцгеймера! Выполняя его, вы укрепите нервы, сохраните здоровье кровеносных сосудов и улучшите память.

Дело в том, что наш мозг нуждается в тренировке, как и любая мышца. Если мы правильно «нагружаем» его, то сохраняем его активность и продлеваем свою жизнь.

Упражнение просто на удивление: лежа в постели, перед сном необходимо вспомнить все, что вы сделали с утра и на протяжении всего дня. Вы должны стремиться воспроизвести в памяти все детали – чем больше, тем лучше.

Сделайте это, закрыв глаза и в идеале включив любимую музыку.

Эта ежедневная процедура требует усилий и дисциплины, но оно того стоит, конечно.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы