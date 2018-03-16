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16.03.2018
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы
ТРЕНИРУЙТЕ ПАМЯТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ!
Всего одно легкое упражнение перед сном поможет предотвратить потерю памяти и болезнь Альцгеймера! Выполняя его, вы укрепите нервы, сохраните здоровье кровеносных сосудов и улучшите память.
Дело в том, что наш мозг нуждается в тренировке, как и любая мышца. Если мы правильно «нагружаем» его, то сохраняем его активность и продлеваем свою жизнь.
Упражнение просто на удивление: лежа в постели, перед сном необходимо вспомнить все, что вы сделали с утра и на протяжении всего дня. Вы должны стремиться воспроизвести в памяти все детали – чем больше, тем лучше.
Сделайте это, закрыв глаза и в идеале включив любимую музыку.
Эта ежедневная процедура требует усилий и дисциплины, но оно того стоит, конечно.
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы