ПО СЛЕДАМ ПЧЕЛ

Забытое ремесло

В глубокой древности везло только тем сладкоежкам, на территории которых произрастал сахарный тростник, или тем, где поблизости роились пчелы. Только тогда можно было получить добычу в виде лесного меда, по тем временам лакомства довольно редкого и дорогого.

Историки полагают, что история пчеловодства началась где-то в III тысячелетии до нашей эры. Тогда, обосновавшись на определенной территории, наши далекие предки занимались разведением скота и охотой, а параллельно – добычей меда диких пчел, гнездившихся в дуплах деревьев.

Правда, к этому промыслу кочевники относились достаточно варварски – пчелиные семьи уничтожали огнем или выкуривали дымом, после чего все соты забирали. В этом для них был свой резон: после того как регион обитания истощался кормами и дичью, племя снималось с насиженных мест и отправлялось в поисках нового места. Чуть позже поиск наобум сменился схемой, в соответствии с которой охотники выставляли туесок с медом, а затем отслеживали маршрут слетавшихся на сладкую добычу пчел от приманки до дупла. И наконец, когда кочевая жизнь постепенно перешла в оседлую, люди сообразили, как можно получать взятку меда не один раз, а на протяжении нескольких лет. А именно – организовывать для пчел жилища в дуплах, или, как их стали называть, бортах, и регулярно пользоваться создаваемым им продуктом. Так появилась профессия бортника – предшественника пчеловода, который использовал не только естественные дупла, вычищая их полость от древесной трухи, но и искусственно созданные.

Считается, что бортничество стало интенсивно развиваться в X веке и через пять столетий превратилось в развитой промысел. К тому времени бортники не только научились приманивать рои диких пчел, выводить маток, но и ухаживать за ними. Появились и специальные приспособления.

Промысел этот был только на первый взгляд простым, но при этом опасным. В хрониках времен правления Василия III в Московском государстве сохранилось любопытное свидетельство: «Сосны в лесах московских величины невероятной; дуб и клен гораздо лучше, чем в Западной Европе, пчелы кладут мед на деревьях без всякого присмотра. Рассказывали, как один крестьянин, опустившись в дупло огромного дерева, увяз в меду по самое горло; тщетно ожидая помощи в продолжение двух дней, питался только одним медом и, наконец, выведен был из этого отчаянного положения медведем, который спустился задними лапами в то же дупло: крестьянин ухватился за него руками и закричал так громко, что испуганный зверь выскочил из дупла и вытащил его вместе с собою».

Практически до конца XVIII века бортничество имело государственную поддержку.

Стало развиваться цивилизованное пчеловодство в виде пасек с ульями.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы