СЕРГЕЙ БАБУРИН: «БОЛЬ АБХАЗИИ – И МОЯ БОЛЬ»

Они помогали Абхазии победить

Так называлось интервью, которое было опубликовано в газете «Республика Абхазия» в августе 1994 года. Сергей Бабурин тогда приезжал в нашу страну для участия во втором Всемирном конгрессе абхазо-абазинского (абаза) народа (первый Всемирный конгресс прошел в дни грузино-абхазской войны в селе Лыхны Гудаутского района). Из этого интервью видно, как Сергей Николаевич относился к нашей стране и нашим проблемам – политическим, военным, хозяйственным. Он помогал нам их решать. Он помогал нам победить в грузино-абхазской войне. И об этом в предыдущем номере нашей газеты рассказывали Анри Джергения и Нугзар Ашуба, к которым редакция обратилась с просьбой поделиться своими воспоминаниями о видном российском общественном, политическом и государственном деятеле.

Сергей Бабурин, ныне баллотирующийся в Президенты Российской Федерации, остается другом Абхазии и по сегодняшний день. И мы это особо ценим.

Перепечатывая интервью, данное нам другом Абхазии почти 24 года назад, коллектив редакции нашей газеты желает ему здоровья, долголетия, преданных друзей и карьерного роста.

– Мы знаем, что Вы любите Абхазию. Когда и как родилась эта любовь?

– Истоки её, наверное, нужно указывать давние. И то, что я скажу, это не выдумка, это действительно так. Я вырос на нашей многонациональной литературе – на русских писателях и на писателях, которые стали символами республик. В Закавказье, например, Гулиа. Читая об истории Кавказа, я достаточно много сохранял в памяти. И попав впервые в Абхазию только в августе 1992 года, я уже много знал об этом крае, о противоречивой и величественной истории Абхазии. Поэтому я свою любовь к Абхазии отсчитываю не с 92-го года. Но когда я увидел, как решительно и безоговорочно немногочисленный народ Абхазии (я живу в городе Омске, он в полтора миллиона человек), встал, как один, за честь, за независимость своего Отечества, конечно же, вот это мое книжное знание дополнилось чувством уважения и чувством зависти в какой-то степени. На сегодняшний день при всей трагичности, при всей сложности положения в Абхазии вы – счастливы.

– Будем надеяться, что это будет вскоре и в России, но без всего того, что мы пережили.

– Я надеюсь, что урок Абхазии, урок Ингушетии, уроки всех горячих точек – там, где пролилась кровь людей, казалось бы, в Отечестве, если говорить о Советском Союзе, устоявшемся, мирном, дружном, – этот урок должен пойти впрок и остановить политиканов от развязывания новых конфликтов.

– Как Вы думаете, будет ли в будущем Абхазия с Россией? Вы знаете, если мы останемся одни, то или погибнем – так бывает с маленькими странами, когда вокруг них, будем говорить, нецивилизованные ещё государства, – или судьба может заставить нас обратиться в другую сторону. Ведь геополитические интересы здесь большие. И Вы знаете, думаю, точку зрения правительства Абхазии по этому вопросу.

– Я не хочу никак вмешиваться ни в чьи внутренние дела, но, отвечая на вопрос, я говорю о своих внутренних делах, о внутренних делах своего Отечества.

Я убежден, что Абхазия, независимая от всех, – невозможна. Невозможно вообще жить в вакууме. Либо в Абхазию вернутся мир и единство с Россией, либо в Абхазию проникнет Турция или проникнут арабские страны, либо Абхазия будет вновь обречена на конфликтную жизнь с Грузией. Вот три наиболее реальных варианта, более реальных, чем другие. И конечно, для меня предпочтительнее выполнить те взаимные обещания и взаимные гарантии, которые давали наши предки – и абхазов, и русских – в начале XIX века: жить вместе, жить сообща. Я за то, чтобы мы выполнили эти гарантии наших предков. Я убежден, что каким бы тернистым ни будет путь политического развития Абхазии в ближайшие месяцы, также, как, впрочем, и развитие Российской Федерации, но это дорога к нашему общему дому.

– Вы проехали по страшным, разрушенным селам Очамчырского района. Какие впечатления о них и о днях пребывания в Абхазии?

– Я не первый раз на войне. Служил солдатом в Афганистане. Потом, уже будучи депутатом, бывал и здесь у вас во время военных действий, и в Осетии, Ингушетии, когда там заполыхал конфликт, бывал в Сербии, в Вуковаре, который стал символом уничтожения мира, уничтожения города, уничтожения населения. То, что я увидел в Сухуме, в селах Абхазии, меня потрясло, может быть, больше, чем все, что видел раньше, – масштабом разрушений, во-первых. И, во-вторых, я все-таки воспринимаю боль Абхазии как боль своего Отечества. Столь широкомасштабного разрушения на территории прежнего Советского Союза не было со времен Великой Отечественной войны. Очень тяжело будет, я убежден, залечивать эти раны. И хочу очень надеяться, что в их залечивании Россия будет оказывать помощь Абхазии. По крайней мере, я буду делать то, что от меня будет зависеть.

Интервью вела Заира ЦВИЖБА

(Газета «Республика Абхазия», №59 за 10 – 12 августа 1994 года)

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА