СЕГОДНЯ НАШЕЙ МЕДИЦИНЕ НЕДОСТАЕТ МНОГОГО

Мнение специалиста

В кабинете главного врача Сухумской городской клинической больницы Вячеслава Абухба я всегда придирчиво смотрю не появились ли на стенах, а там настоящий вернисаж, новые фотографии, рассказывающие о контактах этого медучреждения, об интересных посетителях, о встречах. Это – инициатива и забота главного врача, который строго следит, чтобы ничто интересное не «ускользнуло» от внимания фотообъектива и пополнило бы фотогалерею. Особое внимание привлекают снимки, посвященные 100-летней истории больницы. 100 лет – стаж уважаемый и более чем солидный. Однако сегодня это лечебное учреждение, по сравнению с многими минувшими периодами, переживает не самые лучшие дни, констатирует Вячеслав Абухба. Построенная в 1914 году (не исключено, что предполагалось наделить ее функциями госпиталя в годы Первой мировой войны, но это не понадобилось), больница долгие годы была незаменимым для сухумчан и жителей окрестных мест лечебно-профилактическим центром. Госпиталем, тыловым, она все-таки стала, но уже в годы Великой Отечественной войны 1941-45 годов, и вклад в победу над фашизмом внесла заметный, потому что, по словам маршала Советского Союза Константина Рокоссовского (его цитирует Вячеслав Абухба), «войну мы выиграли ранеными» – более 70% раненых, после лечения в госпиталях, возвращались в действующую армию.

С началом Отечественной войны народа Абхазии в августе 1992-го и до ее победного завершения в сентябре 1993 года Сухумская горбольница была единственным лечебным учреждением, где могло без опасения лечиться русскоязычное население, остававшееся на оккупированной грузинскими войсками территории Абхазии и подвергавшееся различным преследованиям, насилию, провокациям. Она не стала военным госпиталем на захваченной территории. Более того, здесь нередко абхазцам, нуждавшимся в стационарной медицинской помощи, меняли фамилии, на случай разных проверок представителями грузинского режима. Работавший в больнице медперсонал был многонациональным. Многие медики из этой больницы сразу ушли на фронт, стали военными врачами – хирурги Вахтанг Тужба, Георгий Квеквескири, Вячеслав Абухба, анестизиолог-реаниматолог Андрей Тужба работали в военных госпиталях в Гудауте, Гагре, Новом Афоне и делали раненым абхазским воинам сложные операции. А медсестра больницы Марина Миквабия героически погибла в одном из наступлений на Восточном фронте.

– В послевоенный период более года Сухумская горбольница была для столицы и соседних районов единственным лечебным учреждением, которое, практически, без лекарств, медоборудования, нередко без света стойко выполняло свою непростую миссию. Даже первый человек, родившийся в Сухуме после войны, увидел свет в палате кардиологического отделения горбольницы с помощью хирурга Размика Ипекчана и уролога Георгия Квеквескири. Малыша, грека по национальности, в честь врача, принявшего его, назвали Размиком. Приходилось выполнять и функции инфекционной больницы, а дезинфицирующих средств остро не хватало, мы боялись распространения инфекции, чтобы предотвратить это приходилось почти «голыми руками» бороться за чистоту. В городе в то время было очень неспокойно – драки, огнестрельные и ножевые ранения, порой серьезнее, чем на войне. Опасные набеги на медперсонал устраивали те, кто не мог обойтись без наркотических средств. Коллектив больницы, а тогда там были: врачи – Вахтанг Тужба, Максим Шаповалов, Валентина Чукбар, Людмила Отырба, Ирина Ашуба, многие другие, опытный отряд медсестер – Алла Цвижба, Лиана Шларба, Люда Агрба, Римма Берзения, Ася Чудновская, Мимоза Инапшба и другие, заботливые санитарки, – трудился на энтузиазме. Очень непростое время пришлось нам пережить, заключает свои воспоминания главврач этого лечучреждения Вячеслав Абухба, который и тогда возглавлял его.

На мой вопрос: «А что сейчас можно сказать о деятельности Сухумской городской клинической больницы, об условиях работы в ней?» Вячеслав Фиратович ответил:

– Больница – в упадке. Ей уже более 100 лет, в ней – полное обветшание. Нет отопления, необходимых коммунальных условий, палаты многоместные, питания нет, в ограниченном количестве необходимые для оказания экстренной помощи медикаменты. О новейшем медицинском оборудовании, аппаратуре и говорить не приходится. Ремонт, даже самый капитальный, нецелесообразен. Необходимо новое строительство.

– А уровнем и качеством медицинской помощи, которая все-таки оказывается в этих условиях, пациенты больницы и сами медики удовлетворены? Хотя, у больных людей особого выбора и нет.

– Мы получаем много добрых слов от наших пациентов. И это заслуга всего медперсонала больницы. Но в то же время мы ежегодно констатируем в больнице более 100 смертей. Это больше, чем в других наших стационарах, но не потому, что мы плохо лечим. Причина в том, что именно у нас концентрируются больные с сердечно-сосудистыми патологиями – в кардиологическом и неврологическом отделениях. Кардиосмерти по статистике – лидеры, и Сухум не исключение. Врачи, весь медперсонал у нас – квалифицированный, но уровень предлагаемой медпомощи остался на уровне 70-х годов прошлого столетия. Мы в состоянии оказать только консервативную медицинскую помощь. Высокотехнологичной помощи нет. Сегодня мы не можем сделать пациенту с сердечно-сосудистым заболеванием коронарографию, ангиографию, стентирование. В неврологическом отделении больному с инсультом нет возможности провести эндоваскулярные вмешательства (отсос гематомы из головы и др.), а это – по жизненным показаниям. В больнице нет МРТ. А все это сегодня везде и давно стало обыденностью при установлении диагноза и лечении. В Сухуме МРТ и КТ есть, но, пациентов больницы, нередко коматозных, чтобы они попали туда, нужно везти через весь город, что может крайне негативно отразиться на их состоянии.

– Каким-то образом можно повлиять на изменение существующего положения?

– Два фактора, думаю, смогут внести положительные коррективы. Первое. Повысить материальное обеспечение всего здравоохранения Абхазии и, естественно, Сухумской клинической больницы, в том числе. Что конкретно касается нашей больницы, то речь может идти только о коренной ее реконструкции. Крайне необходимо создание кардиоваскулярного центра, который позволит на месте оказывать многие виды современной помощи, в том числе и оперативную. Это сразу положительно скажется на результатах лечения, так как позволит не терять драгоценное для пациента время, связанное с вывозом его в лечебные учреждения России или других стран, избавит родственников от необходимости бегать по инстанциям за различными направлениями и справками, тратить большие деньги на дорогу и пребывание в зарубежном медучреждении. А из-за отсутствия этих самых денег больной сегодня нередко остается на месте и не имеет возможности получить лечение, которое может сохранить ему жизнь.

И второе. Это – коренное изменение кадровой подготовки. Нам нужны высокопрофессиональные специалисты. Подбирать будущих врачей надо начинать еще в школе, практика подсказывает, что даже с 8-го класса нужно вводить метод профориентации. Уже тогда можно увидеть, чему школьник отдает предпочтение, каким предметам. Но здесь нужно учитывать и мнение медиков, которые должны бывать в школе с просветительскими беседами, небольшими лекциями. В серьезном внимании нуждается и отбор в медицинский вуз по лимитам. Помимо хорошей успеваемости, наклонностей и способностей у ребят, упор надо делать на мальчиков. Знаменитый академик Б. Петровский считал, что смелее, решительнее, а в результате эффективнее и результативнее работает врач-мужчина, и потому пропорция при отборе в медвуз должна быть такой: на 7 мальчиков – 3 девочки. Необходимо усилить контроль за учебой наших лимитчиков в медвузах, а то, когда они приезжают на практику, мы нередко сталкиваемся с тем, что многие не знают своего будущего врачебного профиля. А определяться желательно уже на 2-м курсе. Но для этого надо посещать студенческие научные общества, принимать участие в разных вузовских конференциях, олимпиадах, других мероприятиях. Было бы неплохо, если представители Министерства здравоохранения станут интересоваться, на каком уровне идет учебный процесс у их будущих коллег, какие у них научные интересы и предпочтения.

Озабочен мой собеседник, главный врач городской больницы Вячеслав Абухба, и практикой повышения профессиональной квалификации работающими врачами. Каждые 5 лет врач должен обновлять знания на курсах усовершенствования. Но курсы эти, а наши специалисты ездят, в основном, в Россию, платные, недешево обходятся транспортные расходы туда и обратно, проживание в чужом городе. Такие расходы по силам далеко не каждому. Государство помогает, но не всегда, и не всегда полностью. Здесь могут быть полезны проводимые в последнее время в республике циклы усовершенствования врачей, приезжающими к нам специалистами. Нельзя не учитывать и самообразование. Многое могут дать разные медицинские издания: «Медицинская газета», журналы по профильным специальностям, различные вестники и т.д. Но не все наши медучреждения являются их активными подписчиками. Чаще можно было бы приглашать к нам российских врачей разных специальностей для проведения семинаров, конференций, заключил В.Абухба.

Как видим, сегодня нашей медицине недостает еще многого. Проблемы есть. Они ждут решения. Руководство страны обещает начать работы по реконструкции Сухумской городской клинической больницы – одного из старейших лечебных учреждений нашей республики.

Беседовала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА