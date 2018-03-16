ИЗНАНКА

Детское насилие: кто за ним стоит?

В нашей республике тема сексуального насилия над детьми – закрытая тема. От нее отмахиваются, пытаются не замечать, в общем, все делают вид, что такой проблемы нет. Но на самом деле масштабы этого явления впечатляющие. По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры РА за последние два года было возбуждено шесть уголовных дел по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.

– Три уголовных дела уже направлены в суд, по двум из которых уже вынесены судебные решения, – сообщил сотрудник пресс-службы Даур Амичба. – Гулрыпшский суд приговорил Андрея Самсония, 1939 года рождения, к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима за пять фактов насильственных действий сексуального характера в отношении восьмилетнего ребёнка, который является его соседом. Ещё в советское время А.Самсония привлекался к уголовной ответственности, однако судимость его была погашена. По второму делу, в котором фигурируют Кешишьян и Буряк, также вынесен приговор. Они получили по 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как известно, Кешишьян насиловал свою несовершеннолетнюю дочь, а в день её убийства заставлял совершать насильственные действия над ней своего друга Буряка. По третьему уголовному делу в отношении Ильи Мирофорова, который на пляже совершал насильственные действия в отношении ребёнка, не достигшего 14 лет, идёт судебное разбирательство. Ему назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вряд ли можно представить что-либо кощунственнее, чем насилие над ребёнком. Кто же этот страшный человек, который может сделать такое? В первую очередь в голову приходят мысли о психопатах и маньяках. Однако это – обыкновенные люди, с которыми мы общаемся и дружим годами, и не догадываемся о том, на что они способны. Сексуальное насилие над детьми совершают не только незнакомые детям люди. Как оказалось, в подавляющем большинстве насильниками оказываются люди из ближайшего окружения. А родители не замечают буквально бросающиеся в глаза признаки того, что ребёнок подвергается сексуальному насилию. Иногда они не верят, когда ребёнок прямо рассказывает им о том, что случилось: «Не выдумывай, этого не может быть». Почему же взрослые предпочитают не видеть и не знать? Потому что это очень сложно и требует большого мужества – признать, что происходит что-то страшное. Особенно тяжело, если насильник – сосед, близкий друг семьи, отец или отчим: ведь в данном случае приходится пересматривать все свои отношения с людьми, внутрисемейные отношения. Хотя, конечно, это не оправдывает родителей.

– В настоящее время в Генпрокуратуре ведётся следствие по трём уголовным делам по фактам насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей, – продолжает Даур Амичба. – Два из них в течение 10 дней будут направлены в суд. В первом из них фигурирует Арзамет Джинджолия, 1958 года рождения, ранее неоднократно судимый, который представился сотрудником милиции и обманным путём произвёл насильственные действия над малолетним ребёнком. Во втором – Астамур Джопуа. Это дело уже передано в суд. Третье дело, которое имело большой общественный резонанс – это обвинение Валерия Чкадуа, 1947 года рождения, в отношении ученицы Сухумской вспомогательной школы, над которой, как выяснилось в ходе следствия, он не раз совершал насильственные действия сексуального характера. Дело направлено на судебно-медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы, которые должны пройти и обвиняемый, и потерпевшая.

Необходимо отметить, что пока судебный приговор не вступит в законную силу, все фигуранты этих дел считаются обвиняемыми, но не преступниками. Из семи фигурантов этих дел вину свою признали лишь двое – Буряк и Андрей Самсония. Причём последний на следствии заявил, что насильственных действий было меньше, и что ребёнок сам попросил его совершить эти действия. Остальные фигуранты вышеназванных дел не сотрудничают со следствием, никаких показаний и объяснений не дают. Все шесть уголовных дел находятся на личном контроле Генерального прокурора республики. Из шести дел только один приговор вступил в законную силу и только два лица признаны виновными в совершении преступления.

– Эти дела никак не связаны ни с политической ситуацией, ни с криминогенной обстановкой в Абхазии, – добавил Даур Амичба. – Это пока вся информация, которую мы можем предоставить во время следственных мероприятий по этим делам.

Часто дети, молча, переживают эту ситуацию. Дело в том, что насильники имеют психологическое влияние на своих жертв, и делают всё, чтобы происходящее оставалось в тайне. Они могут запугивать детей, подкупать их подарками. Иногда они оказываются понимающими собеседниками, которых так не хватало ребёнку. Бывает, что дети не хотят терять их поддержку, несмотря на высокую цену, которую приходится за это платить. Чаще всего дети молчат, если понимают, что близкие люди не готовы услышать правду и поддержать. В таких случаях они охотнее рассказывают о насилии посторонним людям – друзьям, учителям, психологам, соседям.

Именно так поступила ученица Сухумской вспомогательной школы, которая проходит по делу В.Чкадуа. Она рассказала своей классной руководительнице Аде Зелекович о своей беде. Педагог обо всём доложила администрации школы. Об этом факте директор школы Виктория Таркил поставила в известность Сухумское управление образования и Министерство образования РА. Таким образом были приняты меры по разоблачению В.Чкадуа.

– Однажды утром на линейке, когда поднимали государственный флаг и звучал гимн республики, я заметила, что дети начали посмеиваться, – рассказывает А.Зелекович. – Я обратила внимание на их странное поведение и опросила каждого отдельно. И, как выяснилось, почти все ребята из моего класса знали о влечении автора гимна Чкадуа к несовершеннолетним детям. Он искал детей из неблагополучных семей, так как они являются более уязвимыми. И когда ребёнок попросил у меня конкретной помощи, я обратилась в милицию, и его задержали на месте преступления. Видимо Бог помог нам пресечь его преступные действия. До его задержания я поставила в известность маму девочки о его действиях. Однако она странно отреагировала. И тогда я поняла, что мы живём далеко от социальных проблем этих людей! Может потому, что многие люди из нашего общества дальше капота своих дорогих автомобилей не смотрят? Анализируя ситуацию, я поняла, что в республике необходимо создать кризисный центр – Детский дом, как инструмент для защиты детей.

Бытует мнение, что дети с ограниченными возможностями – неудобные дети. К сожалению, это так. Эти дети неудобны везде: в школе, в садике, в семье, для многих их родственников. Они неудобны, потому что ведут себя таким «неудобным» для большинства способом. С такими детками очень сложно справиться, причем независимо от возраста. Для каждого возраста есть свои индивидуальные потребности, есть свои проблемы. Но, честно говоря, они очень нелегкие, даже можно сказать, печальные. Иногда эти дети проходят в жизни столько испытаний, сколько не уложится в судьбу взрослого человека. Это и жестокое обращение, и пренебрежение потребностями, и насилие разного рода, в том числе сексуальное.

– Наша школа была создана в 1972 году, – рассказывает директор школы Виктория Таркил. – Она организует обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями и считается коррекционным учреждением. Ее целью является коррекция отклонений в развитии умственно отсталых воспитанников в процессе общеобразовательной и трудовой подготовки, формирование положительных личностных качеств, социальная реабилитация, подготовка таких учащихся к жизни, работе, интеграции в обществе. Работать с такими детьми нелегко, но мы стараемся. А проводить беседы с их родителями – куда труднее. О перенесенной травме ребенок вряд ли расскажет родителям быстро. Не стоит думать, что подросток, попав в нетёплую семейную обстановку, сразу оттает душой и будет откровенничать. Пройдет много времени, прежде чем ребёнок сможет поверить и научиться доверять взрослым, ведь его уже жизнь предала. А до этого он будет демонстрировать не понятное и не удобное для взрослых поведение. Самое ужасное – это когда ребенка осознанно, а чаще подсознательно, делают виноватым в этой трагедии. Нужно понимать, что дети, лишенные ласки и внимания со стороны родителей или других взрослых, ищут замену. Для них такой суррогат любви становится нормальным и единственным способом быть нужными, а он необходим детям, как воздух.

Беседуя с Викторией Валерьевной, я почувствовала, какая боль пронизывает её при разговоре о трудной участи её учеников. Она всю душу вкладывает в воспитание этих детей. Школа стала её вторым домом.

Для нашего общества тема детского насилия недоступна еще и по той причине, что в это трудно поверить людям, которые не имели в своей жизни опыта соприкосновения с этой проблемой. В нашем менталитете часто верят больше насильникам, чем детям, скрывая преступление, обвиняя жертву. Особенно если внешне такой взрослый человек никогда не проявлял себя как преступник, а наоборот – слыл примерным гражданином, таким как Валерий Чкадуа. В 2017 году в городе Нальчике была издана книга «Знаменитые люди Кавказа». В разделе «Республика Абхазия» пять публикаций об абхазских деятелях в различных областях. Одна из них под заголовком – «Духовный покровитель Абхазии» – о Валерии Леварсовиче Чкадуа…

– Сухумское управление образования работает в тесном контакте со всеми школами и детсадами, – говорит начальник управления Людмила Адлейба. – Однако всех детей не уберечь. Для детей с ограниченными возможностями мы создали особые условия. Вспомогательная школа имеет всё необходимое для учебного процесса. Здесь работают квалифицированные психологи, логопед, врач, педагоги с коррекционным образованием. В прошлом году ввели штат юриста по защите прав учащихся. Однако всё равно не усмотрели, так как всё это делалось с согласия мамы. Два года назад мы смогли изолировать этого человека от общества, его выслали из Абхазии. На второй день после его задержания мы собрали всех руководителей школ на совещание, осудили этот факт. Все пришли к единому мнению, что такому человеку не место в нашем обществе. Какие бы заслуги он не имел, он должен быть изолирован, он – больной человек. Решать его судьбу должны органы судебной власти, но и наше общество не должно быть пассивным в этом вопросе. Ведь многие знали о его неадекватном поведении, однако никому не было до этого дела. Но сегодня мы начали это дело и доведём его до конца, никаких компромиссов здесь быть не должно.

Такого же мнения придерживается и министр образования Абхазии Адгур Какоба:

– Я считаю, что если такой факт имел место в нашем обществе, то, невзирая на личность и заслуги обвиняемого, его нужно наказать по всей строгости закона. Для него нет места в нашей стране. Надругаться над больным ребёнком – это кощунство, этому нет никакого оправдания. Надеюсь, что наше правосудие будет такого же мнения. Это не только моё мнение. Я благодарю начальника Управления образования, директора и педагогов вспомогательной школы, благодаря которым он был выявлен и задержан. Они проявили бдительность и свою гражданскую позицию. Мы отвечаем за обучение, воспитание и безопасность детей, поэтому приложим все усилия, чтобы такое не повторилось вновь в нашем обществе.

Не осталась в стороне и завуч по воспитательной работе горской школы №10 Инга Конджария. Возмущаясь таким диким фактом в школьной жизни республики, она уверена, что пощады таким людям быть не должно:

– До глубины души меня тронула эта трагедия. В нашей школе 1100 учащихся. Конечно, за всеми не уследишь, но нам должны помогать и родители, и руководители внешкольных учреждений, которые посещают дети. Но если все будут проявлять равнодушие к происходящему вокруг нас, то мы будем сталкиваться с большими трудностями в воспитании наших детей. Такому человеку в любом обществе нет места, он – социально опасен, душевнобольной человек должен быть изолирован, несмотря ни на какие его заслуги.

Когда я готовила эту публикацию, попросила прокомментировать это зло многих людей. Все они возмущались, все были единого мнения, что таких людей нужно изолировать от общества и наказать. Однако, когда я просила их выступить в нашей газете под своей фамилией, то они отказывались. Таков, к сожалению, мир вокруг нас, такова изнанка нашего общества. Пока этот ужас не коснётся лично кого-нибудь, все будут занимать позу страуса.

Телесные раны после увечий и травм заживают. Но, душевные травмы затягиваются гораздо сложнее. Они могут напоминать о себе в виде поведения, различных болезней, могут приходить в виде ночных кошмаров или депрессивных состояний. Но большинство ран детской души все-таки удается заживить с помощью профессиональной помощи специалистов, с помощью живительной силы семейного тепла. Главное, чтобы ребенок начал доверять взрослым и знал, что мир предсказуем и не опасен. И что он сам когда-нибудь сможет стать родителем, который не обидит своего ребенка и не бросит его.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ