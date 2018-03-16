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КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 16.03.2018

КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сергей БАБУРИН

Экс-вице-спикер

Государственной думы

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ

Возглавляет партию ЛДПР

Владимир ПУТИН

Третий президентский срок 2012-2018 годы

Павел ГРУДИНИН

Директор совхоза имени Ленина.

Григорий ЯВЛИНСКИЙ

Политик и основатель партии «Яблоко»

Максим СУРАЙКИН

Председатель партии «Коммунисты России»

Ксения СОБЧАК

Партия «Гражданская инициатива»

Борис ТИТОВ

Выдвигается от «Партии роста», является ее председателем.


Номер:  25
Выпуск:  3626
Рубрика:  политика
Автор:  Соб. инф.

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