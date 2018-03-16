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16.03.2018
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.
КАНДИДАТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сергей БАБУРИН
Экс-вице-спикер
Государственной думы
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
Возглавляет партию ЛДПР
Владимир ПУТИН
Третий президентский срок 2012-2018 годы
Павел ГРУДИНИН
Директор совхоза имени Ленина.
Григорий ЯВЛИНСКИЙ
Политик и основатель партии «Яблоко»
Максим СУРАЙКИН
Председатель партии «Коммунисты России»
Ксения СОБЧАК
Партия «Гражданская инициатива»
Борис ТИТОВ
Выдвигается от «Партии роста», является ее председателем.
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: политика
Автор: Соб. инф.