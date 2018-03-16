ВЫБОРЫ-2018

Избирательные участки по Республике Абхазия

18 марта 2018 г. на территории Республики Абхазия пройдут выборы Президента Российской Федерации. Выборы состоятся в Сухуме (избирательные участки №8000 – здание средней школы №10, проспект Аиааира, д.33, №8001 – здание СШ № 5, ул. Картозия, д. 5, №8401 – Государственная библиотека им. Папаскир, ул. Лакоба, д.111, и №8443 – здание СШ №14, ул. Акиртава, д. 32), в Сухумском районе (№8397 – в здании администрации с. Эшера, ул. Братьев Эзугбая, 4 тупик), в Гагрском районе (избирательные участки №8002 – здание Дома отдыха «Мидель-Гагра», г. Гагра, ул. Нартаа, д. 141, №8003 – здание ДК, г. Пицунда, ул. Гицба, д. 7, №8405 – здание СШ №1, с. Цандрыпш, ул. Ленина, д. 8, и №8434 – здание администрации п. Бзыпта, ул. Эшба, д. 47 а), в Гудаутском районе (избирательные участки №8004 – здание СШ № 2, ул. 23 Июля, д. 2, №8008 – здание СШ п. Бамбора, ул. Абазинская, д. 112, №8415 – здание Дворца молодежи, г. Н.Афон, ул. Ладария, д.3, и №8419 – здание администрации с. Лыхны, Лыхненское ш.), в Гулрыпшском районе (избирательные участки №8420 – здание ДК п. Агудзера, ул. Курчатова, д. 24, и №8427 – здание СШ с. Дранда, Абжуйское ш.), в Очамчырском районе (избирательные участки №8005 – здание школы-интерната №1, г. Очамчыра, ул. Чанба, д. 56, №8019 – здание СШ с. Адзюбжа, и №8437 – здание СШ с. Акуаскиа), в Ткуарчале (избирательный участок №8006 – здание ДК, проспект Свободы, д.26), и в Гале (избирательный участок №8007 – здание ДК, ул. Леона, д.1).

Информация о выборах Президента Российской Федерации размещена в газете «Республика Абхазия» и на сайте Посольства России – www.abkhazia.mid.ru.

Избирательные участки будут работать в воскресенье 18 марта с 08:00 до 20:00.

Приглашаем граждан Российской Федерации, проживающих или временно находящихся в Республике Абхазия, принять активное участие в голосовании. При себе необходимо иметь действительный российский паспорт.

Посольство России в Абхазии

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: политикаАвтор: Посольство России в Абхазии