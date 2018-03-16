АЛЕКО ГВАРАМИЯ: «АБХАЗЫ ОБЯЗАНЫ ПОКАЗАТЬ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО УМЕЮТ УВАЖАТЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УВАЖАЮТ АБХАЗИЮ»

Россия – Абхазия: выборы Президента РФ

Накануне выборов Президента Российской Федерации в Абхазском государственном университете состоялось расширенное заседание «Клуба избирателей», работающего под эгидой представительства Россотрудничества в Абхазии. В актовом зале собрались преподаватели и студенты АГУ, перед которыми выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Абхазии Семён Григорьев, ректор АГУ, академик Алеко Гварамия, консультант Россотрудничества Дмитрий Кононов, а также представители русских общин городов и районов Абхазии.

Открывая заседание, к аудитории обратился ректор АГУ Алеко Гварамия:

– В ходе предвыборной кампании на всех каналах телевидения транслируется много информации обо всех кандидатах в президенты. Были попытки сорвать эти выборы. Однако Россия уже не та, какой была в недавнем прошлом. Она встала на ноги, но у неё есть много проблем, которые надо решать. Мы все слышали Послание Президента России к Федеральному Собранию и пришли к твёрдому убеждению, что сегодня не считаться с Россией не может ни одно государство. Особенно мы. Ведь Россия первая протянула руку помощи Абхазии. Поэтому мы все, граждане Абхазии, имеющие российское гражданство, должны прийти на выборы Президента России. Я имею право заявить о своих приоритетах. В 1986 году я жил в Дрездене, недалеко от того места, где служил Владимир Владимирович Путин, и видел его ещё совсем молодым человеком. Позже официально в МГУ нас познакомил ректор Виктор Анатольевич Садовничий. Владимир Путин – человек нашего научного круга. Он – кандидат юридических наук, был помощником ректора Ленинградского университета. Затем служил в разных структурах, в том числе и в ФСБ, работал в правительстве России, много лет руководит Российским государством. Вспомним, как было тяжело нам всем после войны, во времена блокады, когда наши недруги заявляли на весь мир, что абхазы не те, за которых себя выдают. И как мы вздохнули, когда была снята блокада, когда Россия нас признала, когда были заключёны договоры между нашими государствами. И всё это благодаря Владимиру Владимировичу Путину. Я был бы рад, если бы я был доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Есть и другие достойные кандидаты, например, Сергей Николаевич Бабурин, который также помогал нам в тяжелейшее послевоенное время и во время кризиса при выборе Президента Абхазии. Это мы не забываем. Однако сегодня в Абхазии Президентом России мы видим Владимира Путина. Коней на переправе не меняют. Поэтому я призываю всех обязательно прийти на выборы. Я не навязываю никому своего мнения, но считаю, что абхазы обязаны показать всему миру, что умеют уважать людей, которые уважают Абхазию.

В своём выступлении Посол России Семен Григорьев подчеркнул:

– С тех пор, как Ученый совет университета удостоил меня звания Почетного профессора АГУ, я чувствую себя неотъемлемой частью этого вуза и всегда с большим удовольствием выступаю в его стенах. В силу сложившихся исторических обстоятельств большая часть населения Абхазии является гражданами Абхазии и России, поэтому право выбирать Президента у вас существует в двух странах. Считаю это большим преимуществом, так как большинство населения Абхазии может внести свой вклад в выборы Президента великой страны, являющейся гарантом существования Абхазии. Обязательно придите на выборы, ваш выбор важен для России!

Затем представитель Россотрудничества Дмитрий Кононов проконсультировал избирателей о том, что принять участие в выборах может любой человек, который имеет паспорт гражданина России, как внутренний, так и внешний, независимо от того, является ли паспорт просроченным и имеется ли отметка о прописке.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ