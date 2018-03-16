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16.03.2018
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
НАГРАЖДЕНИЯ
«За большой вклад в развитие экологии как науки, а также воспитание высококвалифицированных ученых наградить академика Экба Январби Алиевича орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени».
«За многолетний плодотворный труд, а также большой вклад в создание питомника НИИ сельского хозяйства наградить Тарба Федора Тамеловича орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени».
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы.
Номер: 25
Выпуск: 3626
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА