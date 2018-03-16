НАГРАЖДЕНИЯ

«За большой вклад в развитие экологии как науки, а также воспитание высококвалифицированных ученых наградить академика Экба Январби Алиевича орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени».

«За многолетний плодотворный труд, а также большой вклад в создание питомника НИИ сельского хозяйства наградить Тарба Федора Тамеловича орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени».

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал соответствующие Указы.

Номер: 25Выпуск: 3626Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА