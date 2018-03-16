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ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА РА ПО РЕПАТРИАЦИИ БЕСЛАНА ДБАР 16.03.2018

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПРИНЯЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСКОМИТЕТА РА ПО РЕПАТРИАЦИИ БЕСЛАНА ДБАР

Беслан Дбар отчитался о прошедших рабочих поездках в Турцию, об основных итогах работы, проделанной Госкомитетом за прошедший год, и планах на 2018 год.

В ходе поездки в Сакарье состоялась масштабная встреча с участием более пятисот представителей абхазской диаспоры. На ней проходила презентация проекта абхазского Дома культуры в Адапазары.

«Атмосфера и программа встречи были такими, что складывалось ощущение, будто мы находились в Абхазии. К нам обратились с предложением оказать содействие концертному туру ансамбля «Шаратын» в Турции и часть доходов от концерта направить на строительство нового абхазского центра. Мы готовы оказать необходимую поддержку», – отметил Беслан Дбар.

Беслан Дбар также рассказал о рабочей поездке для участия в торжественных мероприятиях в рамках празднования юбилея абхазского культурного центра в Стамбуле. В день памяти Первого Президента Республики Абхазия в Стамбульском центре прошли памятные мероприятия.

Беслан Дбар проинформировал Президента о том, что за 2017 год гражданами Республики Абхазия стали 382 репатрианта. Он также отметил более высокий интерес к взаимодействию и репатриации со стороны абхазской диаспоры в Иордании. Более 80 человек из Иордании и 26 человек из Турции готовы к переезду в Республику Абхазия.

Глава государства подчеркнул необходимость разработки и принятия в короткие сроки программы репатриации.


Номер:  25
Выпуск:  3626
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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