Городская казенная пристань. Сухумская городская казенная железная пристань была построена по заказу Министерства путей сообщения в 1888 году. Уже после постройки пристани выяснилось, что «глубокосидящие» суда не могут швартоваться, так как дно под пристанью оказалось слишком мелкое. Пароходы стояли на якоре, на внешнем рейде, а выгрузка и загрузка, как грузов, так и пассажиров, производилась на лодках и фелюгах. Это было не только неудобно, особенно для больных и отдыхающих, которые приезжали в Сухум до 50 тысяч человек в год, но и очень дорого.

Еще в 1890-х годах на пристани были установлены дуговые керосиновые фонари системы «Люкс». В 1910 году 20 электрических фонарей освещали пристань. Городская пристань была одним из мест прогулок горожан и отдыхающих.

Городская казенная пристань – ныне несколько раз перестроенная пристань «Амра».

(Из книги А. С. Агумаа «Старый Сухум»)

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В начале 60-х годов на этой пристани построили великолепный ресторан «Амра» с уютным большим вместительным залом и маленькой банкетной комнатой на 15 – 20 человек, как говорится сегодня, для ВИП-персон. Именно в этом помещении бывший секретарь обкома компартии Михаил Тимурович Бгажба рассказывал невероятные случаи, анекдоты, интересные истории большим гостям республики. Среди тех, кто посещал «Амру», были, например, Никита Хрущев, Фидель Кастро (Куба), Джавахарлал Неру (Индия), Эрик Хонеккер (ГДР), Владимир Высоцкий с Мариной Влади, Георгий Вицин. Когда в Сухуме снимался фильм «Айболит-66», в «Амру» ходили обедать вся съемочная группа и актеры, исполнители главных ролей – Роланд Быков, Фрунзик Мкртычян, Алексей Смирнов. Бывал здесь не раз Армен Джигарханян.

На втором ярусе «Амры» была великолепная открытая летняя площадка. Там продавали кофе по-турецки, коктейли, прохладительные напитки и, конечно, сухумское мороженое. В летний зной под тентами и навесом было приятно посидеть в прохладе. Эту площадку очень любил Фазиль Искандер. Он говорил, что здесь по-особому пьется кофе, вино, курится табак и вьется мысль.

Нравилось посещать открытую веранду «Амры» многочисленным иностранным пассажирам круизных теплоходов (из ГДР, Греции, Румынии, Болгарии, Турции), которые в летний период заходили в Сухумскую бухту почти каждую неделю. Один сухумский штрих – многочисленные воришки разных мастей считали «за падло» обворовывать посетителей «Амры». Перед входом на набережную – пожалуйста. На территории ресторана – нет.

Когда в Сухум приходили пароходы, которые обслуживали трудящихся СССР, наша столица становилась пестрой от национальных костюмов народов Союза. Представьте, в августе в Сухуме стоит жара + 30 в тени, а с очередного теплохода сходят передовики-хлопкоробы из Средней Азии в ватных халатах и в каракулевых шапках. Сухумские ребята предлагают им подняться на площадку «Амры», где им будет легче дышать. Гости вежливо отказываются: «Спасибо. Мы уже поднимались туда. Сильно дует».

Рестораны «Абхазия» и «Амра» хоть и относились к одному ведомственному тресту, негласно вели конкуренцию за клиентов. В итоге популярность обоих была почти одинаковой. А клиенты были довольны – везде готовили вкусно, обслуживали с вниманием, не обсчитывали гостей и работали до последнего клиента.

Во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. грузинские захватчики не любили сюда заходить на обед или выпить кофе (до начала обстрела города), так как на них давил абхазский бренд «Амра». Грабя Абхазию, они даже не захотели снимать металлических дельфинов со знаменитой «амровской» арки. Их сняли после сентября 1993 года, потом еще какой-то металл, а стулья и столы кто-то просто выбросил в море.

Потом негласно над «Амрой» повисло слово «занято», которое парализовало надежду на возрождение сухумского республиканского бренда на целых 25 лет.

«Амра» сегодня не работает ни на хозяев, ни на город, ни на граждан. Даже в знойный день там не собираются посетители, видимо, зная послевоенную историю этого некогда популярного и востребованного участка общепита.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА