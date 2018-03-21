АСЛАН ОТЫРБА И КНИГА «ПО ЛЕЗВИЮ КИНЖАЛА…»

Презентация

Событием для научного сообщества Абхазии стала презентация книги «По лезвию кинжала…», составленной по материалам из архива видного государственного деятеля Аслана Тамшуговича Отырба, которая прошла 6 марта в конференц-зале Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа Академии наук Абхазии.

Открывая презентацию, директор этого института Арда Ашуба отметил значимость увидевшей свет книги, рассказал о жизни и деятельности Аслана Отырба, о том, как много он сделал для абхазского народа в то непростое для Абхазии время. О книге «По лезвию кинжала…», о том, какие материалы вошли в нее и какой интерес она представляет для читателя, говорил ее составитель, доктор исторических наук Аслан Авидзба. Он отметил, что грузинская пропаганда пыталась представить Аслана Отырба руководству советского государства как человека, который сеет национальную рознь в Абхазии. Такое обвинение в те времена было опасным, но он продолжал защищать интересы абхазского народа.

Высокую оценку книге дал советник Президента Абхазии по науке, культуре и образованию Владимир Зантария. Он подчеркнул, что издание книги – важное событие для всего народа Абхазии, ибо Аслан Отырба внес большой вклад в возрождение государства. «Эта книга должна стать настольной, – сказал он. – Она показывает, какой была борьба за свободу, и почему Аслана Отырба так любил абхазский народ. В период, когда Абхазия находилась под гнетом тоталитарного режима, он, не побоявшись репрессий, выступил в Тбилиси с пламенной речью, в которой выразил все чаяния абхазского народа. Благодаря таким смелым людям Абхазия смогла сохранить свою идентичность».

В своем выступлении историк, профессор АГУ Станислав Лакоба отметил, что Аслан Авидзба провел большую работу. «Книга содержит немало очень интересных материалов, сведений, – сказал он. – И в первую очередь мы благодарны семье Аслана Тамшуговича Отырба, которая сохранила такой бесценный архив».

Много добрых искренних слов о книге, об Аслане Отырба было сказано в этот день на презентации. Выступали фольклорист-нартовед, академик Шота Салакая, кандидат исторических наук Владимир Авидзба и многие другие. И постепенно выступления переросли в теплые воспоминания о замечательном человеке, который всю жизнь служил народу своему. Из них вырисовывался образ истинного патриота, честного, принципиального, отстаивающего национальные интересы Абхазии на самом высоком уровне. Аслан Отырба содействовал созданию и развитию культуры, науки, образования, был инициатором многих решений, способствующих восстановлению попранных прав абхазов и других народов Абхазии. В его выступлении на VII Пленуме ЦК КП Грузии в Тбилиси 19 сентября 1953 года говорилось о совершенных во времена «культа личности» преступлениях руководства Грузии по отношению к Абхазии.

Оно было первым по остроте и значимости из публичных выступлений абхазов столь высокого уровня. И впоследствии стало своеобразным манифестом, знаменем для участников национально-освободительного движения, одним из выдающихся лидеров которого он был.

Аслан Тамшугович прожил достойную жизнь. Был награжден орденами Красной Звезды (1944), Отечественной войны второй степени (1945), двумя орденами «Знак Почета», многочисленными медалями.

«Защитник абхазской национальной культуры», «Выразитель всех чаяний абхазского народа», «Его любили в народе, ему доверяли», «Вся его деятельность говорила о том, что это человек неординарный», – такие высказывания звучали на презентации книги об Аслане Тамшуговиче Отырба. И в какие-то минуты казалось, что он здесь, рядом, все видит и слышит и доволен, что память о нем объединила в едином порыве так много людей, благодарных ему за его деятельность на благо любимой Абхазии. Ведь в этом и продолжается жизнь ушедших.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ