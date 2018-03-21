ГОЛОСУЮТ И РАДУЮТСЯ

Так прошли выборы в селе Лыхны

В селе Лыхны, на избирательном участке № 8419 на 12 часов дня проголосовали около 500 человек.

По словам председателя участковой комиссии Сергея Торобцева, люди начали голосовать с момента начала работы избирательного участка. Проголосовав, они не расходились, обменивались мнениями, поскольку, выбирая президента России, они в первую очередь выбирали свое будущее. Поэтому исход голосования, а также явка избирателей не могли их не волновать. Ближе к обеду на избирательном участке в администрации села Лыхны почувствовалось еще большее оживление – голосовать сюда начали идти и жители других сел Гудаутского района. Так как основной наплыв был на избирательных участках в Гудауте и Бамборе, то избирателей стали перенаправлять на голосование в село Лыхны. Между прочим, голосовать приходили и целыми семьями. Так, Джумбер Лакоя и его 83-летняя мама Рита отдали свои голоса, как большинство избирателей в Абхазии, Путину. «Мы лично за него! – поделился в беседе со мной Джумбер Лакоя. – Хотя я знаю людей, голосующих и за Бабурина, который очень любит Абхазию и многое сделал для нее, но мы за Путина. Сегодня он один из лучших политиков в мире, который знает, что говорить, как говорить и как поступать».

Житель села Дурипша Людвиг Тарба тоже голосовал за Путина. «Если Россию будет возглавлять Путин, то светлое будущее ожидает не только эту страну, но и Абхазию», – отметил он. Многие избиратели, рассказывая о том, за кого они голосовали, говорили, что возлагают большие надежды именно на Путина, но при этом надеются, что и мы будем много работать, а не ждать поддержки от кого-то.

За кого голосовала я? Конечно же, как и вся моя страна и моя семья, за Путина – великого политика нашей современности, о котором можно говорить бесконечно.

В целом выборы президента Российской Федерации на данном избирательном участке прошли спокойно, нарушений не было, избиратели голосовали ответственно. Как отметил председатель участковой комиссии Сергей Торобцев, все службы на участке – и СГБ, и МВД, и МЧС, и медперсонал работали организованно. И местная администрация оказала выборному процессу большое содействие.

Эсма АРДЖЕНИЯ

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Эсма АРДЖЕНИЯ