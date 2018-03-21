НА ВЫБОРЫ КАК НА ПРАЗДНИК

В этот погожий солнечный день все в столице Абхазии спешили на ближайший избирательный участок отдать свой голос за будущего президента России. Каждый мог сделать свой выбор. И небольшой опрос избирателей, который провел корреспондент «РА» в районе Маяка, показал, что большинство из них сделали свой выбор в пользу Владимира Владимировича Путина.

Наталья Маркосян, врач:

– Абхазию связывают с Россией давние дружеские исторические отношения. Мы всегда ощущаем поддержку России, и надеюсь, что и в дальнейшем она будет поддерживать нас. Нам небезразлично все, что происходит в России, и, конечно, выборы президента – это событие и для нас. Я вижу, что все спешат на выборы как на праздник. Многие идут семьей, со своими детьми.

Татьяна Мастерова, пенсионерка:

– У меня и в мыслях не было не пойти на выборы. Это долг каждого гражданина, и я думаю, что каждый человек чувствует свою ответственность в этом вопросе. Не было у меня и сомнений в том, за кого голосовать. Мой выбор – Владимир Владимирович Путин. Я с удовольствием отдала за него свой голос.

Аида Лулоян, домохозяйка:

– Все кандидаты уважаемые, достойные люди, но я сразу решила, что буду голосовать за Путина.

Валерий, рабочий:

– Конечно, мой выбор – Владимир Путин. А за кого там еще можно было голосовать?

Инна Иорданиди, пенсионерка:

– Россия всегда помогает нам. Она рядом и в радости, и в горе. Россия признала нашу независимость, мы получаем российскую пенсию. Как можно не пойти на выборы? Я очень плохо себя чувствовала в этот день. У меня было очень высокое давление, но выпила таблетку и пошла. Я голосовала за В.В.Путина.

Как видим, высказывания мало чем отличаются друг от друга, поэтому не стоит приводить их все. Но, к сожалению, среди тех, кого корреспондент опросил, была и женщина, которая очень хотела попасть на выборы, но не смогла в силу своего преклонного возраста.

«Я очень хотела проголосовать за Владимира Владимировича Путина, – сказала пенсионерка Шура Аристова, – но не знала, как мне добраться до избирательного участка. Сделать это самостоятельно я не могла». Однако надеемся, что это единичный случай. Выборы в Абхазии прошли успешно.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ