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НА ВЫБОРЫ КАК НА ПРАЗДНИК
В этот погожий солнечный день все в столице Абхазии спешили на ближайший избирательный участок отдать свой голос за будущего президента России. Каждый мог сделать свой выбор. И небольшой опрос избирателей, который провел корреспондент «РА» в районе Маяка, показал, что большинство из них сделали свой выбор в пользу Владимира Владимировича Путина.
Наталья Маркосян, врач:
– Абхазию связывают с Россией давние дружеские исторические отношения. Мы всегда ощущаем поддержку России, и надеюсь, что и в дальнейшем она будет поддерживать нас. Нам небезразлично все, что происходит в России, и, конечно, выборы президента – это событие и для нас. Я вижу, что все спешат на выборы как на праздник. Многие идут семьей, со своими детьми.
Татьяна Мастерова, пенсионерка:
– У меня и в мыслях не было не пойти на выборы. Это долг каждого гражданина, и я думаю, что каждый человек чувствует свою ответственность в этом вопросе. Не было у меня и сомнений в том, за кого голосовать. Мой выбор – Владимир Владимирович Путин. Я с удовольствием отдала за него свой голос.
Аида Лулоян, домохозяйка:
– Все кандидаты уважаемые, достойные люди, но я сразу решила, что буду голосовать за Путина.
Валерий, рабочий:
– Конечно, мой выбор – Владимир Путин. А за кого там еще можно было голосовать?
Инна Иорданиди, пенсионерка:
– Россия всегда помогает нам. Она рядом и в радости, и в горе. Россия признала нашу независимость, мы получаем российскую пенсию. Как можно не пойти на выборы? Я очень плохо себя чувствовала в этот день. У меня было очень высокое давление, но выпила таблетку и пошла. Я голосовала за В.В.Путина.
Как видим, высказывания мало чем отличаются друг от друга, поэтому не стоит приводить их все. Но, к сожалению, среди тех, кого корреспондент опросил, была и женщина, которая очень хотела попасть на выборы, но не смогла в силу своего преклонного возраста.
«Я очень хотела проголосовать за Владимира Владимировича Путина, – сказала пенсионерка Шура Аристова, – но не знала, как мне добраться до избирательного участка. Сделать это самостоятельно я не могла». Однако надеемся, что это единичный случай. Выборы в Абхазии прошли успешно.
Лейла ПАЧУЛИЯ
Номер: 26
Выпуск: 3627
Рубрика: политика
Автор: Лейла ПАЧУЛИЯ