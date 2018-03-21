ОСОЗНАВАЯ СВОЮ ПРИЧАСТНОСТЬ

В моей памяти – былые времена, когда день выборов в Верховный Совет СССР или Абхазской АССР, в местные Советы депутатов – день любой выборной кампании – объявлялся праздником. Не выходным днем – выборы всегда назначались в воскресенье, а просто праздником: с выступлениями танцоров и певцов, самодеятельных коллективов; с поздравлением тех, кто впервые, как тогда говорили, «отдавал свой голос за кандидатов блока коммунистов и беспартийных»; со встречами с уважаемыми передовиками производства, ветеранами труда и т.д. Но «голос отдавали», как правило, за одного кандидата, чье имя одиноко и находилось в бюллетене для голосования. Сейчас в нашем демократическом обществе проведение самих выборов проходит по-другому. Концертных программ нет, а вот ответственность за свой голос поднялась на неизмеримо высокую ступень. Пришло осознание, что именно твой бюллетень, тобой опускаемый в урну для голосования, может стать определяющим для дальнейшей жизни твоей, твоей семьи, твоей страны в целом.

–18 марта 2018 года – день выборов президента Российской Федерации и для нас – граждан абхазского общества – день значимый. Являясь одновременно и гражданами Абхазии, и гражданами России, мы берем на себя ответственность и за дальнейшее строительство жизни в этой большой стране – нашем друге и партнере. Восемь кандидатов претендуют на пост первого лица в государстве. Выбор не прост. Огромным уважением пользуется в Абхазии нынешний Президент России Владимир Путин, уже не раз доказавший нам самую искреннюю свою дружбу. С первых дней после окончания жестокой войны абхазского народа за свою независимость с грузинскими агрессорами рядом с Абхазией был Сергей Бабурин, активно поддерживавший ее право на самостоятельное развитие. Гражданам Абхазии запомнились визиты в нашу страну лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Много лет в тесном контакте активно работают коммунистические партии Абхазии и России, а КПРФ выдвинула своего кандидата – Павла Грудинина. В бюллетене есть и другие кандидаты на пост президента России, и в течение достаточно длительного времени мы имели возможность знакомиться с их программами. Так что думать и определяться мы будем, – говорит заместитель председателя исполкома Политсовета Компартии Абхазии Пач Барциц.

Время – 14 часов дня. Фойе Государственной национальной библиотеки имени И. Папаскир, где разместился избирательный участок № 8401, заполнено людьми, и они все время подходят. «И так с самого утра», – комментирует директор библиотеки Борис Чолария.

Многие уверенно берут бюллетени, говорят, что давно определились с выбором. Но некоторые задумываются, задерживаются в кабине, еще раз перечитывают в бюллетене фамилии кандидатов. Один из таких – Василий Саркисович, человек преклонного возраста. Он советуется со своим знакомым, уже проголосовавшим. Детали разговора не слышны, но можно догадаться, о чем он был, когда пожилой избиратель громко сказал: «Как думал, так и буду – за Путина буду».

Бюллетени выдают 10 человек. Члены участковой избирательной комиссии подтверждают, что на участке порядок. За порядком следят и представители казачества. Все в формах. Привлекают внимание и лихо, по-казацки, закрученные усы. Предусмотрительно в фойе расставлены стулья – пожилых людей очень много. Нельзя не обратить внимание на трех подружек. Сидят на стульях, все опираются на палки. Как признаются, им за 80, пришли голосовать «за Россию».

В зал входит целая семья. Они из села Верхняя Эшера. В их Сухумском районе есть избирательный участок, но он в Нижней Эшере, они же решили приехать голосовать в Сухум, чтобы погулять с детьми, покатать их на набережной на управляемых машинках, в общем, устроить семейный праздник.

Еще до дня выборов стала свидетелем одного разговора. «Это не равнодушие, – говорила одна из собеседниц другой, – просто я уверена, что все будет сделано без нас, и буду я голосовать или не буду, это ничего не решит». Но, как мне стало известно, голосовать она все же пошла.

Свое мнение высказала и заслуженный учитель Абхазии Ирина Вардания:

– Сегодня мир задумался над многими положениями Послания Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Есть над чем призадуматься «друзьям» на Западе. Россия снова набирает силу, становится в мире державой №1. И огромная заслуга в этом, бесспорно, принадлежит Президенту Путину, который умеет собрать команду профессионалов, выстроить стратегию действий. Я отдаю ему свой голос. Желаю победы на выборах и удачи в деятельности на благо России, в сохранении мира на Земле.

Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА