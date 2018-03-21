ГОЛОСУЕМ С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗА БЛАГОПОЛУЧИЕ И МИР

С раннего утра на участке № 8420, расположенном в Доме культуры поселка Агудзеры Гулрыпшского района, стали собираться люди.

– Ничего удивительного, – заметила депутат районного Собрания Джульетта Лакоба, – у нас люди организованные, привыкли рано вставать, да и голосование ответственное – хоть мы и соседнее государство, но ведь многие из нас и граждане России тоже.

В отличном настроении, с улыбкой на лице выходит из ворот скверика коренная, как она сама говорит, жительница Агудзеры Ольга Алексеевна Фомина. Вся ее жизнь связана с одной из лабораторий СФТИ. Ольга Алексеевна – мастер по изготовлению экспериментальных изделий. То были очень ответственные заказы. А когда человек занят важным делом, он и ко всему в жизни относится ответственно. Будь это ответственность перед самим собой, перед семьей, коллегами, перед страной.

Алина Бганба – человек старшего поколения, на участок № 8427 в Драндской средней школе пришла в сопровождении членов семьи. Немного переживала – как бы точно поставить отметку в графе за своего кандидата, но в бюллетене все оказалось прописано так крупно и четко, что никаких проблем у нее не возникло.

Сегодня главная забота, надежда и радость Алины Бганба – внуки. И надежды на достойное будущее их она связывает со стабильностью – и в родной Абхазии, и в соседней, но такой родной России. Так что ее голос – это маленький, но очень нужный вклад в «копилку» будущего благосостояния собственной семьи.

На избирательном участке № 8443 в городе Сухуме, в Сухумской средней школе № 14, активность избирателей нарастала – многие сегодняшние избиратели учились в этой школе и были рады увидеть знакомых, одноклассников.

Приходили целыми семьями, с маленькими детьми. Для родителей Сафарбея Пачулия – Дианы и Саида – это первые выборы в статусе родителей. Да и сам Сафарбей с интересом разглядывал просторное фойе, нарядных людей и красивый прозрачный ящик, куда все опускали голубые листочки. И хотя Сафарбея в списке избирателей пока нет, до этого еще далеко, но он тоже захотел опустить листок, и мама разрешила ему сделать это вместе с ней.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА