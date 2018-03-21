В АБХАЗИИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ПРОГОЛОСОВАЛИ 42 000 ЧЕЛОВЕК

42 000 избирателей – граждан России, проживающих в Абхазии, проголосовали на выборах президента, сообщил третий секретарь Посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

В Абхазии было открыто 20 избирательных участков. Как заявил Посол России в Абхазии Семен Григорьев, граждане России, проживающие в Абхазии, проявили высокую активность на выборах. По словам Посла, на выборы пришли даже те, кто не голосовал последние десять лет.

Местные власти оказали поддержку желающим проголосовать на выборах российского президента. Так, избирателям из высокогорного села Псху был предоставлен самолет в Сухум.

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс