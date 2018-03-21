ЗА КРЕПКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ И АБХАЗИИ

На избирательном участке в 10-й средней школе г.Сухума высокая активность голосовавших была практически весь день. Работники участка сказали, что когда они пришли к восьми часам утра, чтобы начать работу, на улице уже стояло много людей, желающих первыми проголосовать за кандидатов в президенты России.

Поток избирателей усилился к полудню. Члены комиссии работали без аврального режима, так как их число было достаточным, чтобы они делали свою работу на «отлично», не создавая задержек и толчеи.

В беседе с нашими избирателями чувствовались понимание и осознание значимости проведения выборов президента России в Абхазии.

«Мы помним, как Россия помогала нам в тяжелейший период Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. Мы гордимся, что именно Россия первой признала нашу независимость и делает все возможное, чтобы мы встали на ноги. Наши страны открыто сотрудничают между собой, и хочется, чтобы Россия оставалась такой же сильной и мощной на мировой арене. Абхазии это тоже принесет пользу» – вот основные посылы наших граждан, которые прекрасно и безошибочно понимают значимость северного соседа для нашего продвижения вперед.

В 10-й средней школе в течение дня большей частью голосовали люди старшего и преклонного возраста. Значительную часть избирателей составляли граждане от 30 до 45 лет. Было приятно видеть голосовавшую молодежь от 20 лет, которые понимают, что значит государство Россия для их страны. В их высказываниях чувствовалась новизна мышления креативного поколения молодой Абхазии.

Надо отметить, что в этот день МВД РА четко организовало обеспечение безопасности на избирательных участках и дорогах г.Сухума.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА