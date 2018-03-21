РЕКОРДНАЯ ПОДДЕРЖКА ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ЦИК обработала 99,75% протоколов на президентских выборах РФ.

На прошедших в воскресенье выборах президента РФ действующий глава государства кандидат Владимир ПУТИН побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,67% голосов после обработки данных 99,75% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей. Второе место занимает кандидат от КПРФ Павел ГРУДИНИН (11,79%), третье — лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ (5,66%).

Телеведущая Ксения СОБЧАК набирает 1,67%, лидер партии «Яблоко» Григорий ЯВЛИНСКИЙ получил 1,04% голосов. За Бориса ТИТОВА проголосовали 0,76%, у Максима СУРАЙКИНА – 0,68%, у Сергея БАБУРИНА – 0,65%.

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс