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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемый Владимир Владимирович!
Примите мои искренние поздравления с Вашей убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.
Результаты голосования очевидны, и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене.
Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране.
Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.
Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелегком труде на благо народа России!
Президент Республики Абхазия Рауль ХАДЖИМБА
Номер: 26
Выпуск: 3627
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия