ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемый Владимир Владимирович!

Примите мои искренние поздравления с Вашей убедительной победой на выборах Президента Российской Федерации.

Результаты голосования очевидны, и они свидетельствуют о том, что российские граждане доверяют тому курсу, который проводился Вами все последние годы. Была существенно модернизирована экономика, много внимания уделялось развитию социальной сферы, обеспечению безопасности и обороноспособности, защите интересов России на международной арене.

Народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую Вы все эти годы оказываете нашей стране.

Убежден, что наши поистине братские отношения будут и впредь динамично развиваться.

Желаю Вам, Владимир Владимирович, успехов в Вашем нелегком труде на благо народа России!

Президент Республики Абхазия Рауль ХАДЖИМБА

Номер: 26Выпуск: 3627Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия