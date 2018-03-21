Я БУДУ НЕСТИ ЛЮДЯМ ДОБРО

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Когда я была маленькой, я упала со второго этажа своего дома, получила тяжелую травму и деформацию глаз. Медики Абхазии рекомендовали родителям не терять времени и срочно вывозить меня в Краснодар, в краевую детскую клиническую больницу. Родители так и сделали. Я и сегодня помню, с каким вниманием и теплотой относились ко мне в Краснодарской больнице. Я полюбила всех, но особенно врача-окулиста высшей категории А. В. Антипову, которая вернула мне зрение. Это она посоветовала мне стать врачом и делать людям добро. Тогда я и решила связать свою судьбу с медициной.

Скоро у нас через Россотрудничество пройдут вступительные экзамены. Я надеюсь, что все будет честно и справедливо. Я хочу сказать огромное спасибо руководству нашей страны и Российской Федерации. С помощью Бога, если я стану студенткой медицинского университета, заверяю вас, что буду учиться только на «отлично» и нести людям добро.

Лонда БЕРЗЕНИЯ, ученица 11-го класса Сухумской средней школы №8

Номер: 27Выпуск: 3628Рубрика: обществоАвтор: Лонда БЕРЗЕНИЯ, ученица 11-го класса Сухумской средней школы №8