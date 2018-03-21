КОГДА ЧЕЛОВЕК ПОМОГАЕТ РЕКАМ ЖИТЬ

На днях Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба в сопровождении большой группы журналистов совершил объезд значимых объектов в Гулрыпшском районе, финансирование которых осуществляется за счет средств, выделенных из резервного фонда Президента РА. Затем Президент побывал еще и в Очамчырском районе, в селе Адзюбже. Благодаря виртуозной реализации проекта «мягкого управления рекой» озеро Скурча и прилегающие к нему территории (через озеро пропущены воды Кодора) живут полноценной жизнью как уникальный экологический объект.

Именно Кодор – самая могучая река Абхазии, служащая границей между районами, еще недавно создавала огромные проблемы жителям Уарчи и Адзюбжи: владельцы прибрежных участков терпели колоссальные убытки во время паводков: погибали посевы, птица, скот, река безжалостно «слизывала» землю и, более того, создавала угрозу состоянию взлетной полосы Международного аэропорта имени В.Г. Ардзинба, расположенного тут же, в Гулрыпшском районе, на землях села Бабышира. А аэропорт – объект стратегический – независимо от того, есть у Абхазии сегодня авиационное сообщение с миром или пока нет.

В Гулрыпшском районе Рауля Хаджимба встречали хозяева района во главе с Асланом Барателия и депутатом Народного Собрания – Парламента РА Саидом Харазия. Именно они – А.Барателия и С.Харазия – обратились некоторое время назад к главе государства с просьбой о поддержке в защите от разгула рек, которых в районе много.

Забегая вперед, скажу, что, к примеру, жители Кацыкыта откровенно признались Президенту, что если бы не были приняты меры, часть семей уже бы паковала чемоданы. Люди всерьез подумывали о переезде: какой смысл возделывать землю, сажать, разводить птицу, если после дождя все усилия насмарку!

Стоит заметить, что и в советское время организации, отвечающей за берегоукрепительные и руслорегулирующие процессы, отлично оснащенной в техническом плане, с трудом удавалось держать стремительные реки в узде.

Итак, первая остановка Президента на территории села Пшап, на правом берегу одноименной реки, справа от трассы, на участке, где еще в ноябре река разливалась вширь почти на сорок метров. Теперь река течет степенно, русло значительно углубили, расчистили, вырубили мешающие воде деревья.

– На этом участке мы работаем с января, – рассказывает главе государства сотрудник строительной организации «Вектор Плюс» Дмитрий Цимцба. – Чистку верхней части реки до дороги мы завершили еще в прошлом году, а путь от дороги до моря «прошли» уже в этом.

В общем на расчистку Пшапа потрачено восемь миллионов рублей. Практически круглосуточно на объекте работали три экскаватора, мощные КамАЗы вывозили инертный материал. Его отправляли в заранее определенные места – для подсыпки, для других нужд.

– А вот это, видите, насыпная дамба, без которой здесь никак нельзя, – объясняет Дмитрий.

Глава Администрации района Аслан Барателия уточняет:

– «Вектор Плюс» – фирма районная, и этот важный момент тоже специально оговаривался с Президентом, чтобы в бюджетной копилке района оставались и налоговые выплаты…

Чуть ниже по течению Пшапа Президента уже поджидали местные жители. От моста, который начал разрушаться в послевоенное время и окончательно прекратил свое существование, остались лишь беспомощно лежащие вдоль берега перекошенные опоры.

– Для нас этот мост очень важен, – сказал Президенту житель села Зураб Гогия. – На левой стороне находится школа, и нам приходится терять время, чтобы отвозить ребят в объезд. У многих – участки, родственники живут...

Президент поговорил с жителями, задал несколько вопросов Дмитрию Цимцба и заметил, что мостом надо непременно заниматься. Тем более что после огромной работы, которую благодаря поддержке главы государства, осуществлена на реках района, при поддерживающих мероприятиях новым мостам вода угрожать не будет.

– В одночасье отремонтировать все мосты, конечно, не получится, но в любом случае надо готовить проекты и поэтапно решать проблемы, – сказал Р. Хаджимба. – Решено главное: участки, которые затапливались годами, больше не затапливает. В целом на комплекс работ по Гулрыпшскому району в 2017 и 2018 году было выделено 30 миллионов рублей, – сообщил Президент.

Едем дальше. Вот еще один мост. Шаткие металлические пролеты, крепко сваренные между собой, каким-то фантастическим образом «устояли», выдержали натиск воды Малого Кодора. А поток тут нешуточный, по сути, это один из рукавов Кодора. Дмитрий Цимцба рассказывает Президенту, да и нам заодно, что вот эта вполне романтическая сегодня река – там, впереди, где она подходит ближе к морю, течет сквозь специально устроенные каналы. Они были построены в начале 80-х годов прошлого века при строительстве взлетной полосы аэропорта, способной принимать серьезные тяжелые авиалайнеры (тогда речь шла об аэробусах «Ил-86»). За трудные послевоенные годы каналы забились, и Малый Кодор стал неуправляемым. Жители села Бабышира по шесть раз в год были вынуждены очищать первые этажи домов от ила, писать заявления на материальную помощь, подсчитывать убытки. Кроме того, вода с каждым новым разгулом стихии все ближе подбиралась к взлетной полосе. А ведь насколько мы можем судить по старинным картам, воды Кодора именно здесь и мчались на месте, где сегодня проходит взлетная.

Об этом журналистам рассказали Дмитрий Цимцба и глава Администрации Гулрыпшского района Аслан Барателия.

Молодое поколение журналистов было даже немного обескуражено: никто из них ни разу не видел этих мест из иллюминатора идущего на посадку лайнера, да и о капризах Кодора некоторые тоже узнали впервые. Вообще эта поездка Президента была полезна не только для ее участников, но и для наших молодых читателей.

Что касается моста над Малым Кодором, близ аэропорта, то Президент, обсудив ситуацию со строителями и руководством района, принял однозначное решение: надо сносить и строить новый.

– Теперь, когда основная расчистка рек произведена, – поддержал Президента глава Администрации Аслан Барателия, – нам легче будет держать на контроле состояние русел рек, проводить берегоукрепительные работы. Надо непременно предусматривать средства на эти цели в собственном бюджете.

Следующим пунктом поездки стало село Эстонка, расположенное выше по течению того же Малого Кодора. Это красивое и когда-то очень богатое село – до того, как строители занялись расчисткой реки, чуть было не опустело. Живущие близ реки семьи уже всерьез подумывали о переезде.

– Теперь положение стало стабилизироваться, – рассказали Президенту жители, – но до идеального состояния пока далеко.

Река – рекой, а в этом селе у нас в прежние десятилетия работала система ливневок (теперь все они забиты илом и мусором), и на каждом участке был предусмотрен дренаж. Все это было устроено профессионально. За последние двадцать пять лет дренажная система фактически утрачена и надо ее восстанавливать, иначе не избежать заболачивания участков, затопления, наводнений. Бывают дни, когда по улицам из-за обводнения невозможно пройти…

Для жителей села Кацыкыта (в прошлом Владимировка) приезд Президента – значимое событие. Люди поблагодарили Р. Хаджимба за предпринятые усилия по расчистке русла, а вот Президент сразу заметил непорядок – над недавно расчищенной рекой нависло дерево, может в любой момент упасть в воду.

С благодарностью встречали высоких гостей и в Парнауте (верхняя часть села Пшап): чем дальше от столицы, тем больше люди нуждаются в заботе, тем сложнее им достучаться до главы государства. Они были услышаны и надеются, что принятые меры – важное начало серьезных перспективных шагов по улучшению жизни в Абхазии в целом.

Президент заверил жителей неближних сел Гулрыпшского района, что так и будет.

А делегацию во главе с Президентом ждали в соседнем Очамчырском районе. Здесь властвует уже сам Кодор. Компания «Нерудинвест» (генеральный директор Саид Амичба), добывающая в этих местах инертные материалы, и осуществила сложнейший проект, в рамках которого через озеро Скурча были пропущены воды Кодора. Суть технологии – в создании искусственной многорукавности, что позволяет пропускать большие объемы воды при безопасном существовании прибрежных территорий. А чтобы потоки воды могли свободно без препятствий стекать в море, от наносов реки была расширена и расчищена устьевая зона. Все эти меры в комплексе и обеспечивают безопасность как взлетной полосы, так и населенных пунктов – сел Адзюбжи и Уарчи. А спадая, вода оставляет инертный материал, который можно использовать в строительстве и для хозяйственных нужд, а экологических потерь для экосистемы при этом нет. Эти подробности Президенту и журналистам рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар. Институт осуществляет на этом объекте научное сопровождение.

Рассказал Роман Дбар и о других экологических аспектах – и проекта, и самого этого, как он выразился, макрорегиона.

Наша газета «РА» неоднократно писала, что устьевая зона Кодора должна войти в качестве кластерного участка в состав проектируемого Национального парка «Кодорское ущелье», войти вместе с протоками, лесными озерами, служащим местом обитания и гнездования краснокнижных видов птиц и животных. Здесь гнездится орлан-белохвост и зимуют многие водные и околоводные птицы. Не стоит забывать, что в здешних водах нерестится черноморский лосось, а сам Кодор – крупнейшая лососевая река Черноморского побережья. К сожалению, несмотря на усилия экологов и журналистов проект уже почти десять лет находится в состоянии «рассмотрения». А между тем актуальность его растет.

Поэты любят сравнивать судьбы человеческие с течением рек. Но в данном случае мне это сравнение пришло в связи не с поэзией, а с прозой. Я подумала о неустанном труде рек, несущих свои воды независимо от политических страстей, от людских пристрастий и интересов. И только во взаимодействии с человеком, способным помочь реке жить, не губя, а приумножая ее дары, река может стать нашим другом, кормилицей и защитницей. Для этого человеку нужно совсем немногое – потребность трудиться так же – созидательно и неустанно.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 27Выпуск: 3628Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА