ВЕРНУТЬ РОДИНЕ ЕЁ СЫНОВЕЙ

Госкомитету РА по репатриации – 25 лет

23 марта 1993 года был создан Госкомитет РА по репатриации. В разное время его возглавляли: Нугзар Ашуба (1993 – 1995 гг.), Феня Авидзба (1995 – 1997 гг.), Гиви Допуа (1997 – 2002 гг., 2003 – 2004 гг.), Аполлон Шинкуба (2002 – 2003 гг.), Анзор Мукба (2005 – 2010 гг.), Зураб Адлейба (2010 – 2013 гг.), Хрипс Джопуа (2013 – 2014 гг.), Вадим Харазия (2014 – 2017 гг.). С 2017 года руководит Комитетом Беслан Андреевич Дбар. В этом году Госкомитет отмечает свой юбилей – 25 лет.

Репатриация для Абхазии – это путь сохранения абхазского народа, его национального духа, языка и традиций. Невозможно жить с болью от старых ран, раны надо лечить. А лечить боль махаджиров можно только с помощью их потомков, желающих вернуться на родную землю. Но земля может зачахнуть, а народ – раствориться среди многочисленных народов, если будет и далее жить в большом мире небольшими островками. Ведь только Родина – Абхазия – может являться живительным источником моральных и физических сил, дающим возможность для выживания и процветания. Абхазы в Абхазии сохранили огонь в национальном очаге, абхазы диаспоры – сохранили большую часть народа. Теперь осталась одна общая миссия – вернуть Родине сыновей, так долго скитающихся по чужим углам, под крышу дома своего. О том, как выполняется эта миссия Госкомитетом Абхазии по репатриации, рассказывает Беслан Андреевич Дбар.

– Активно идёт подготовка к юбилею нашего Госкомитета. Мероприятия запланированы на два дня – 23 и 24 марта. Всё начинается с возложения цветов к Мемориалу Славы. Затем состоится торжественный вечер в Государственной филармонии. На следующий день делегация почтит память Первого Президента Абхазии Владислава Ардзинба, посетив Мемориальный комплекс. Затем пройдёт мероприятие в музее абхазского поэта-просветителя Омара Бейгуаа, который первым осуществил духовную связь потомков махаджиров с их исторической Родиной. И завершится празднование заседанием в здании Госкомитета, на котором будем конкретно обсуждать наши проблемы. Мы подготовили юбилейные медали, которые будем вручать тем, кто активно принимал участие в налаживании связей с диаспорой. На празднование приедет делегация из Турции в составе 30 человек. Ждём гостей из Иордании, Северного Кавказа, России. В преддверии праздника в Комитете мы провели капитальный ремонт здания, благоустроили двор: выложили новую плитку, высадили финиковые и слоновые пальмы, цветы, сделаем подсветку к зданию.

История репатриации

Государственный комитет по репатриации Республики Абхазия создавался в один из самых сложных периодов нашей истории – во время Отечественной войны народа Абхазии. После Мартовской операции 1993 года, во время которой в течение суток погибли 222 и пропали без вести 32 защитника Отечества, Владислав Григорьевич Ардзинба принял решение о создании Госкомитета. Первый Президент уже тогда понимал, что без нашей диаспоры выиграть войну и построить демократическое абхазское государство было невозможно. Уместно сегодня вспомнить и то, что у руля нашего ведомства стояли известные политические и общественные деятели республики. Быть патриотом Абхазии и не быть связанным со своей диаспорой практически невозможно. Я долгое время возглавлял Министерство образования Абхазии, руководил Администрацией Гудаутского района. Все те процессы, которые были связаны с нашей диаспорой, прямо или косвенно, касались и меня. Все проблемы мне были известны. Сегодня необходимо вспомнить и о первых контактах нашей диаспоры со своей исторической родиной. Еще в 1920 годах в Абхазии Нестор Лакоба, Дмитрий Гулиа и другие общественно-политические деятели в своих трудах поднимали проблему махаджирства. Нестор Лакоба обратился в Верховный Совет СССР с просьбой дать разрешение на возвращение на свою историческую родину потомков абхазских махаджиров. Но реализовать эту программу в то время было невозможно. И лишь в 1975 году группа из 11 человек впервые приехала в Абхазию. Я отчётливо помню этот день – вся страна ликовала. Во всех районах принимали эту делегацию. Я присутствовал на встрече с ними в Доме культуры Гудаутского района. Зал не вместил всех желающих, пришлось вынести колонки на улицу, чтобы все слышали, о чём идёт речь в зале. С этого момента завязались тесные контакты с ними. Правда, всё это прослеживалось и прослушивалось соответствующими органами, но связь с нашей диаспорой укреплялась, и она начала создавать свои культурные центры. Связь со своей исторической родиной была настолько болезненным вопросом, что «клубок» неизвестности о родной земле стал быстро распутываться в абхазской диаспоре разных стран. Ведь старшее поколение сумело сохранить абхазские традиции, обычаи, язык. Всё это передавалось из поколения в поколение в устном народном творчестве.

Огромную работу по налаживанию связей с нашей диаспорой провёл первый Полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Владимир Джамалович Авидзба. Он был направлен туда после войны Указом Владислава Григорьевича Ардзинба. За двадцать лет работы в Турции у него накопился исторический и этнографический материал, который дипломат намерен изложить в отдельных изданиях. Заслуженный журналист Абхазии, кандидат исторических наук Владимир Авидзба за годы пребывания в Турции свои впечатления изложил в 20 личных дневниках.

Диаспора после войны

С первых же дней войны абхазская диаспора откликнулась на боль абхазского народа. Очень сложно было преодолевать все препоны, которые чинили и турецкие власти, и наши недруги, но добровольцев из абхазской диаспоры было немало, они встали рядом и защитили свою историческую родину. У нас в Комитете есть стенд, на котором выставлены фотографии погибших ребят из Турции, Иордании и Сирии. Для увековечивания их памяти во многих школах республики классы названы их именами. В послевоенный период основная масса репатриантов осталась в Абхазии. Но, к сожалению, не все смогли адаптироваться. Нелегко пришлось репатриантам справляться с трудностями. Было страшно и обидно жить в блокаде. Связи с родными не было. Но для некоторых добровольцев обратной дороги не было. Нужно было идти дальше, строить независимое государство, вставать на ноги. Они и по сей день живут в Абхазии, они стали достойными гражданами нашего молодого государства – политиками, бизнесменами, предпринимателями.

Для дальнейшего процесса репатриации необходимо было создать нормативную базу. В 1998 году Парламент Республики Абхазия принял Закон «О репатриации», были подготовлены соответствующие нормативные документы для функционирования Госкомитета. В 2005 году в этот Закон были внесены изменения. В 1998 году был создан Фонд репатриации, и началась работа. После войны было много свободных домов и квартир, в которые заселяли репатриантов. Но сегодня жилищная проблема в республике обострилась. Сегодня нам приходится заниматься и капитальным строительством, и покупкой вторичного жилья. Это всё связано с большими трудностями, особенно с созданием Казначейства, поэтому эта практика пока приостановлена. Приведу пример. В Гудаутском районе живёт семья Лейба из Сирии – отец, мать и четыре сына. Один из сыновей Айман служил в нашей армии. Во время взрыва на складе боеприпасов в селе Приморском он был ранен, но рискуя жизнью, выводил людей из пожарища. Для этой семьи мы подыскали дом, но столкнулись с препятствиями при его оформлении, однако наш Президент Рауль Джумкович Хаджимба принял положительное решение по этому вопросу. Думаю, что и дальше нам никто не будет ставить препоны. А те разговоры, которые идут в обществе о том, что местным молодым семьям негде жить, а жильё отдают репатриантам, я считаю, провоцируются нашими недругами. Это они раскручивают провокационные высказывания в интернете. Да, в стране есть жилищная проблема, но мы не должны из-за этого отказываться от репатриации. Ещё Владислав Ардзинба говорил, что без участия диаспоры строить государство будет сложно. Людских ресурсов не хватает, а мы должны сохранить свой абхазский мир только лишь в Абхазии. Есть ещё и принцип исторической справедливости, поэтому эти разговоры деструктивные.

Интеграция в абхазское общество

С 1993 года в Абхазии официально зарегистрировано более 10 тысяч репатриантов из Турции, Сирии, Иордании, Европы, Великобритании, США, Аджарии, Северного Кавказа. Все зарегистрированные соотечественники получили паспорта гражданина Республики Абхазия. Среди них много интеллигентных и образованных людей, их можно использовать в развитии абхазской нации, и они к этому готовы. Вместе с абхазским народом они готовы разделить и радости, и тяготы жизни в республике. По данным электронной базы, на территории Абхазии уже проживает около 4,5 тысячи репатриантов. Люди, предки которых оказались за пределами Абхазии 150 и более лет назад, возвращаются сегодня на Родину. В процессе их адаптации и интеграции в абхазское общество большую роль играет Фонд репатриации, где аккумулируются финансовые средства. Бюджет Госкомитета по репатриации на 2018 год небольшой – 156 миллионов рублей. Но несмотря на это мы занимаемся капитальным строительством. В селе Мачаре Гулрыпшского района идёт строительство четырёх трёхэтажных домов. Надеюсь, что к юбилею Победы наши репатрианты получат ключи от новых квартир. В конце прошлого года я был в Иордании и встречался с представителями нашей диаспоры. Оттуда поступило 86 заявлений на выделение земельного участка под строительство частных домов. Эти семьи потомков махаджиров, компактно проживающие в городе Аммане, будут сами строить жилища по своим проектам. В селе Пшапе уже выделено 17 земельных участков для иорданских репатриантов. Многие из вернувшихся на Родину соотечественников принесли с собой дух предпринимательства и успешно занимаются бизнесом. Некоторые из них открыли строительные фирмы, магазины, рестораны, построили тепличные хозяйства, работают в органах государственной власти, на предприятиях, в организациях, медицинских учреждениях. Многие испытывают трудности во время адаптации из-за незнания абхазского и русского языков. У нас создан отдел по социальной адаптации, который занимается вопросами образования детей. При Госкомитете функционируют курсы по изучению абхазского языка. Дети репатриантов обучаются в школах по месту их компактного проживания. Подчеркну, что у них нет никаких проблем: практически все, кто ходят в детские сады и школы, прекрасно говорят по-абхазски и по-русски, хотя раньше никто из них не знал родного языка. Кроме того, мы постоянно поддерживаем связь с директорами школ и лицея-интерната, где обучаются дети репатриантов. Под пристальным вниманием находятся инвалиды и пенсионеры, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Но есть проблемы с тяжелыми больными. Они выезжают к своим родственникам, мы оплачиваем дорогу и прочие расходы.

Работа с молодёжью

В целях приобщения молодого поколения к исторической Родине в этом году планируем организовать международный лагерь отдыха с этнокультурным абхазским компонентом. Хотим привезти туда детей из Иордании и Турции. Планируем возить их по сёлам, чтобы они почувствовали себя абхазами, увидели абхазский быт, попробовали абхазскую кухню. Ко дню Победы планируем провести международный фестиваль абхазо-адыгской хореографии с участием самодеятельных творческих коллективов разных стран.

После пяти лет проживания в Абхазии репатрианты становятся полноправными гражданами нашей страны. Охотно возвращается на свою историческую родину молодёжь. Хотя в интернете можно встретить немало публикаций с негативной информацией об Абхазии, их это не смущает, как не смущает и то, что они не знают родного языка. Молодежь в той же Турции настроена очень патриотично, все хотят побывать в Абхазии. Там люди помнят свои корни.

В четырёх регионах Турции мы организовали курсы по изучению абхазского языка. Выбрали учителей на конкурсной основе и оплачиваем их работу. Получаем видеоотчёты. Желающих много. Получили заявку из Германии на учителя абхазского языка.

Проблемы репатриации

В ближайшее время в Абхазии будет создана Государственная программа по репатриации при поддержке Президента Рауля Хаджимба. Конечно, при нелёгком экономическом положении страны реализовывать её будет нелегко, но она необходима.

Многие упрекают нас в том, что комитет тратит много средств на репатриантов из Сирии, а они возвращаются обратно. Но если мы можем вытащить из сирийского ада хоть одного ребенка, уже это большой плюс. А мы 534 человека привезли сюда. Это была очень серьезная акция. Сирия – страна, против которой выступает практически весь мир. И первыми своих граждан вывезли оттуда именно абхазы. Есть еще одна причина – вероисповедание. В Абхазии нет мечети. Многие ссылаются на отсутствие мечети и не хотят ехать сюда. Но это не так. Религиозного фанатизма среди потомков абхазских махаджиров нет. Проблема абхазских мусульман не столь актуальна. Нет плохих религий, есть плохие люди. И я думаю, ничего плохого в том нет, если в Абхазии будут представлены все религии, а люди пусть сами выбирают, какому богу им молиться. К тому же у нас есть правоохранительные органы, которые и должны контролировать ситуацию.

Нас больше волнует проблема трудоустройства репатриантов. Не всегда получается всех обеспечить работой по их специальности. Да и адаптация их в нашем обществе не всегда проходит безболезненно.

Напоследок хочу подчеркнуть: деятельность Госкомитета прозрачна. Мы готовы делиться любой информацией, а также готовы выслушать любые предложения по улучшению процесса репатриации и работы Госкомитета в целом.

Публикацию подготовила Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 27Выпуск: 3628Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ