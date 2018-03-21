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21 марта исполнилось 60 лет Президенту Республики Абхазия Раулю Джумковичу ХАДЖИМБА

ВРЕМЯ РАССТАВИТ ВСЕ ПО СВОИМ МЕСТАМ

До наших выборов в 2019 году еще достаточно времени, но уже сегодня просматривается, какая работа, пока скрытая, проводится по их подготовке. Нет, не по оснащению будущих избирательных участков оргтехникой, уточнением списков и т.д., а по сбору негативного материала на того или иного чиновника, гражданина и дальнейшему его «распространению среди народа». В условиях доступности к социальным сетям это сделать очень легко. Новые технологии могут все поставить с ног на голову, если знаешь, какие нажимать кнопки на клавиатуре.

Почему-то сразу после Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. у нас появилась привычка высказывать повышенное недовольство каждым руководителем республики. Предыдущие три президента не стали исключением. Хотя, когда их избирали и хотели видеть на первых ролях, мы искренне воспринимали их предвыборные программы. Ведь программы эти, в принципе, не бывают плохими и несбыточными. Наверное, потом мы начинаем забывать, что эти планы направлены на наше благо и что именно мы должны их осуществлять. Однако пока у нас получается наоборот. После выборов успокаиваемся: дескать, есть главный руководитель, «пусть он и работает», а мы отходим в сторону, считаем себя знающими наблюдателями с массой рецептов того, что надо делать Президенту, а что нет.

Каждый президент избран большинством своего народа, и как бы к нему тот или иной гражданин ни относился, это необходимо учитывать в повседневной работе, в политической жизни и даже в борьбе за получение в будущем высшей власти в стране.

За послевоенное время народ увидел и убедился в том, кто из предыдущих президентов в каком ключе работал, какие ставил цели, от чего главным образом отталкивался, принимая решения, в каком стиле работал и т.д. Без всякого интернета люди знали: почему на эту должность назначали того или иного человека, кто за него ходатайствовал, и какой конечный результат получался для страны, для людей и для него самого.

Самый трудный период был после победы 30 сентября 1993 года. Если бы тогда у нас был слабый лидер, мы долго сидели бы в блокаде, отрезанными от мира, без права пересечения границы мужским населением Абхазии, и никаких контактов, никакой торговли, вывоза нашей продукции за пределы республики не велось бы. Мы уже полностью забыли, как внешний мир нас ломал, выкручивал руки, ставил условия, задабривал только с одной целью – «помириться» с Грузией и забыть о произошедшем. Мы не щадили больного Президента и ставили ему в вину его «неправильные действия». Не вспоминая о недавнем тяжелом, трагическом пути, мы стали бороться за власть.

***

Вкус денег, поток которых с каждым годом увеличивался, мы почувствовали потом и стали предъявлять уже другим президентам претензии, что раздают их населению мало. В народе почему-то заговорили о каких-то откатах, которые надо давать тем, кто эти деньги нам дает, и тем, кто эти деньги распределяет на местах. Тогда наш патриарх Баграт Васильевич Шинкуба сказал: «Перед нами встало новое испытание временем».

Но нам всегда везет: в обществе – тогда и сегодня – имеется здоровый потенциал из тех же президентов, чиновников, госслужащих, граждан, которые на первое место ставят интересы страны. Однако надо сказать и то, что в окружение президентов нередко попадают те, кто начинает их подводить, так как у них вдруг возникает «забота о своих собственных интересах, в свою пользу». В стране начинаются процессы, которые нельзя назвать правильными, возникает недовольство масс этими ошибками, особенно если эти явления носят государственный характер.

***

Нынешнему Президенту Р.Хаджимба пришлось многое ломать в системе групповых интересов (она в молодом государстве не может быть совершенной сразу), которая хоть и была насыщена новизной, но почему-то не отвечала чаяниям большинства.

Процесс изменений пошел, трудно, но пошел, при том, что во многих структурах остались прежние чиновники, которые и сегодня готовы переметнуться к тем, кто возьмет верх. Это слабость Президента или его желание не делить людей? Он во многих структурах оставил чиновников, которые работали при прежней власти, он дал согласие на некоторые ключевые посты назначить людей, не скрывающих свою оппозиционность к нынешней власти. В этом и есть сила руководителя, который понимает, что мы – один народ, и наша задача – работать сообща на страну.

Мы – действительно, маленькая республика, и наш народ видит и может определить, кто привык работать на страну, а кто на личности.

Президенту ставят в вину, что он не раздает денег. «Вот раньше мы приходили… – вспоминают некоторые, – а сейчас что? Не может дать?»

Недавно мне один знакомый чиновник сказал: «Разве плохо получать от другого государства деньги, раздавать своему народу на нужды? И в республике будет тихо и спокойно. Если надо, пусть Президент научится давать откаты и будет иметь больше денег, они не помешают». Когда я его спросил, а как быть с такими словами, как независимость, самостоятельность, государство, работа на страну, он ответил просто: «А куда это денется? Все останется при нас».

Многие, к сожалению, не заглядывают вперед, не задумываются над тем, что, живя такой жизнью, мы можем из страны-победительницы незаметно превратиться в обыкновенный дотационный регион.

Становится очевидным, что и нам необходима помощь, и Президент четко аргументирует необходимость стратегического партнерства с Россией. Но большой плюс в том, что он выстраивает такую систему, которая позволяет нам оставаться хозяевами своей страны. Это очень сложная и, как некоторые считают, «непопулярная» форма строительства Республики Абхазия. Многие понимают, что это займет определенное время.

Другие же, наоборот, начинают ругать руководителя страны: «обещал и не сделал». Но они забывают о том, что при партнерских отношениях с другими странами последние не будут думать только об интересах Абхазии. А строить «дружбу» только на деньгах – опасный путь, так как жизнь показывает – кто больше платит, тот и заказывает музыку.

То, что сегодня необходимо самим работать, самим зарабатывать и тратить свои деньги, некоторым явно не по вкусу. Куда легче распиливать присланный пирог. А когда здесь ставится преграда, у отдельных граждан возникает недовольство, и они начинают призывать к действиям, которые в конечном результате могут привести республику в плачевное состояние.

Что мы хотим? Сиюминутное наслаждение и, как зять-примак, жить за счет тещи? А ведь первые тосты мы поднимаем за нашу Победу, нашу Свободу и за тех, кто ради этого положил свои жизни.

Говорят: «Президент должен быть сильным, чтобы осуществить задуманное». А кто сказал, что это не так? Вспомним, когда Р.Хаджимба в Пицунде распорядился снести незаконные строения. Ведь была сила Закона, Конституции, гарантом которой является Президент. Какое сопротивление началось этой силе при данном и других решениях главы государства! Вот так, когда президенты начинают работать по Закону, и рождаются наши недовольства и противоречивые разглагольствования.

А жить по принципу: «Меня не задевайте, а других хоть к стенке» – не получится.

За три года Президент Р.Хаджимба встречался со своими оппонентами, сократил разбазаривание миллионных сумм, пополнил бюджет страны, увеличив его в два раза, малые кредиты нашим гражданам стали выдавать из денег государства, на них же стали строить, производить ремонт учреждений, школ, детсадов. Многие бюджетные организации стали получать зарплату, пусть небольшую, но из наших собственных денег. Своими деньгами мы стали оказывать помощь ветеранам Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг., многодетным семьям и т.д. Строгий учет, который налажен в финансовой сфере, перекрыл канал утечки денег в песок.

Один бывший чиновник задал мне вопрос: «Ты что, доволен этой властью?» Ответ очевиден: «Любой руководитель, который работает на страну, делает так, чтобы не группы граждан, а народ жил лучше сейчас и в перспективе, и он предпринимает все меры для сохранения самостоятельности страны, открыто ведет диалог со всеми, смело преодолевает сопротивления и сам живет чистотой помыслов. Почему надо проявлять недовольство при объективных имеющихся трудностях? Ведь если искать и видеть только плохое, то можно претензии предъявлять любой власти и любому президенту, хотя еще вчера мы хотели, чтобы именно они были во главе страны».

Сегодня некоторые оппоненты нынешнему Президенту говорят, что знают, как можно вывести республику на правильный путь. Здесь надо отметить, что народ не воспринимает некоторых чиновников как будущих представителей чиновничьего аппарата, которые там уже ранее работали и проводили работу по строительству государства.

Наш простой, достойный, выдерживающий все народ понимает, что происходит и что мешает нам двигаться вперед. Он не хочет новых испытаний и потрясений, которые могут произойти из-за наших же поступков и действий.

Если сегодня слышим, как простые люди говорят: «Все-таки Рауль хочет сделать что-то хорошее», значит, они понимают, какое сопротивление и трудности надо ему пройти. Не исключено, что есть и такие, которые ставят цель – не дать доработать Президенту Хаджимба до конца срока. Для осуществления задуманного они готовы на все, на распускание слухов, на «вброс» фактов, порочащих Президента, а значит, и государство, вплоть до самой невероятной лжи.

Наш народ обладает особым чувством сохранения от исчезновения и поэтому никогда не давал свою страну в обиду, тем более, на откуп деньгам. Он способен разобраться, где ложь, где правда, где откровенная провокация.

Все встанет на места, все продиктует время.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 27Выпуск: 3628Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА