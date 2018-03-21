СЕМЁН ГРИГОРЬЕВ: «АБХАЗИЯ НАВСЕГДА ОСТАНЕТСЯ ДЛЯ МЕНЯ МЕСТОМ, ГДЕ Я ОСТАВЛЯЮ ЧАСТИЦУ СВОЕГО СЕРДЦА»

Президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Чрезвычайному и Полномочному Послу РФ в РА Григорьеву Семёну Вячеславовичу орден «Ахьдз-Апша» I степени за большой личный вклад в развитие межгосударственных отношений между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, укрепление мира и стабильности.

Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен Указом Президента РФ 25 октября 2008 года. 1 ноября 2012 года Посол России в Абхазии был удостоен звания почетного профессора Абхазского государственного университета.

Посол России в Абхазии Семен Григорьев, информируя о завершении своей дипломатической миссии, сказал:

– В Москве принято решение о завершении моей дипломатической миссии в качестве Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Абхазия в связи с переходом на другую работу. Сегодня я передам Министерству иностранных дел Абхазии ноту с запросом согласия абхазской стороны на нового российского посла в Абхазии. Как известно, моё назначение в качестве посла в Сухуме произошло сразу после исторического решения о признании Россией независимости Абхазии в 2008 году, то есть без малого 10 лет назад. Это большой срок и для страны, и для Посольства. Не могу сегодня не сказать слова признательности Вам, уважаемый Рауль Джумкович, Вашим предшественникам на посту президента, всем, кто на разных этапах помогал становлению первой российской дипломатической миссии в независимой Абхазии. И конечно, главная моя благодарность – народу Абхазии, который с большой теплотой принял Посольство России. Абхазия навсегда будет для меня местом, где я оставляю частицу своего сердца.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба выразил искреннюю благодарность Семену Григорьеву.

– Я искренне благодарен Вам в первую очередь как человеку, который представлял здесь великую Россию. Россию, которая сделала многое для того, чтобы Абхазия стала совершенно другой. Признание Абхазии Россией для нас является историческим шагом, важным событием. И первый человек, который представлял Россию, Семён Вячеславович, сделал всё, чтобы отношения, которые складывались за эти годы, были самыми активными во всех областях. Для нас это важно. О Вас останутся самые тёплые воспоминания в Абхазии. Желаем Вам успехов на новом поприще.

Затем Семён Григорьев дал небольшой брифинг для журналистов. Отвечая на вопросы, он сказал:

– Я завершаю свою командировку с чувством выполненного долга. Всё строительство наших двусторонних отношений начиналось с нуля. Более ранние связи носили негосударственный характер, а система начала выстраиваться с августа 2008 года. У нас на твёрдом базисе договорно-правовой основы, которая сегодня включает около 107 договоров и соглашений, создано надёжное крепкое здание двустороннего взаимодействия во всех областях. В этот процесс внесли большой вклад российские дипломаты. Кроме того, здесь я приобрёл много верных друзей, с которыми я всегда буду с удовольствием общаться и дальше. Присутствует и лёгкая нотка грусти в связи с расставанием, но это неотъемлемая часть работы дипломата. Я продолжу работу в Министерстве иностранных дел России в Москве.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 27Выпуск: 3628Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ