ИХ ДУШИ И СЕРДЦА ТВОРЯТ ЧУДЕСА

По-другому я и сказать не могу о тех людях, которые меня вернули в жизнь. И работают они в неврологическом отделении Сухумской городской клинической больницы. Наверное, заведующей отделением Ирине Ашуба, моему лечащему врачу Фатиме Кочетковой было не совсем просто найти именно те лекарства, которые должны были мне помочь. Но они все сделали очень точно. А еще очень хорошим лекарством являются добрые слова. Их тоже в отделении не жалеют ни врачи, ни такие медсестры как Кама Адлейба, Яна Рубайлова и многие другие.

Я очень благодарна своим спасителям, что могу жить, общаться с родными людьми. Им всем желаю быть здоровыми и счастливыми.

Валентина ДЖАГМАЗИЯ, пенсионерка

г.Сухум

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Валентина ДЖАГМАЗИЯ, пенсионерка