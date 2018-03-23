АБХАЗИЯ В КОРЕЕ

Ассоциация Евангельских христиан Абхазии известна меценатством и благотворительностью.

По благословению епископа Ивана Чехунова Евангельское братство ежегодно организует оздоровительно-развлекательные лагеря в здравницах Абхазии – «Эвкалиптовая роща», «Питиус», «Черноморец» – малообеспеченным семьям, сиротам, детям-инвалидам и их мамам. Традиционные встречи, угощения, игры, танцы, инсценировки, спортивные мероприятия, фейерверки, экскурсии, лечебные процедуры… Детишки от души радуются оригинальному отдыху у моря, ждут этих встреч.

Следуя библейским мудростям, «Зло убито добротою, доброте же нет предела!» в абхазских церквях расширяют благородные традиции добрых дел на благо людей.

С этой целью пресвитер Гудаутской Евангельской христианской церкви святого апостола Симона Кананита Роман Погонец и Гагрской церкви Святого Евангелия Юрий Кваченко отправились волонтёрами на Паралимпийские игры в Южную Корею, где выставили Государственный флаг Абхазии, провели переговоры о возможном участии абхазских инвалидов на следующих Паралимпийских играх. Священнослужители рассказали участникам Паралимпиады о Стране Души, раздали корейцам книги «Абхазия – волшебный край», изданное недавно на русском и английском языках.

Анатолий КЛЮЕВ

г.Гагра

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Анатолий КЛЮЕВ