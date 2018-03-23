ЗА СЧАСТЬЕ ТВОЕ И СВОБОДУ!

АИААИРА – 25

25 лет назад, в сентябре 1993 года, благодаря мужеству и самоотверженной борьбе народа Абхазии была одержана победа в Отечественной войне 1992-1993 гг. Эта Великая Победа далась ценой огромных человеческих жертв. И в каждом районе, городе и селе благодарные потомки устанавливают памятники всем, кто ценой собственной жизни вернул нам мир и возможность заглядывать в будущее для себя и своих детей и внуков. Поселок Алгыт расположен на стыке города Гудауты и села Лыхны. 18 отважных ребят, алгытских ребят, сложили свои головы на полях сражений. И все эти годы среди их однополчан и родственников, когда они собирались вместе, возникал вопрос: возможно ли установить им памятник? Как известно, все слова и даже мысли имеют особенность воплощаться в дела. Но прежде чем от слов перешли к делу, прошло много времени. В таких делах поспешность ни к чему, никто и не торопился, но к 25-й годовщине Победы успеть хотели все. Герой Абхазии Заур Саманба, можно сказать, и есть автор этой идеи. Он очень хотел, чтобы имена его односельчан были навечно высечены в мраморе и остались для последующих поколений примером стойкости и мужества. Последователи и единомышленники у него появились сразу – прежде всего в лице лыхненцев и еще множества людей, которые откликнулись и внесли в строительство собственные средства. Можно совершенно точно сказать, что этот мемориал построен на народные средства.

На церемонии открытия памятника было многолюдно, пришли родственники погибших ребят, родители, дети, вдовы. Исполнилась их мечта, теперь есть место, где можно будет посидеть и помолчать или поговорить со своими, оставшимися навсегда молодыми людьми.

Определенную территорию мемориального комплекса занимает карта Абхазии, а она – часть планеты Земля. И молодые ребята ценой собственных жизней сумели сохранить эту часть планеты ради будущих поколений.

Ардашьыл Саманба, которому тогда было всего 18 лет, как вспоминает его сестра Манана, рос как все обычные ребята, ничего необычного в нем не было. Ходил в школу, любил охотиться на перепелов в сезон, ничего необычного. Он был самым младшим в семье, шестым, а все остальные – сестры. Естественно, все его опекали по-своему, думая, что он еще совсем юный. Но война внесла свои коррективы, и вчерашние мальчишки взяли в руки оружие...

Всего год шло строительство памятника, и каждый, кто был причастен к нему, чувствовал свою личную ответственность. Автор проекта, скульптор Игорь Смыр долго и скрупулезно вынашивал идею:

– Этот памятник посвящен всем, кто не вернулся с войны. Нашим доблестным защитникам, кто принял смерть стоя, с гордо поднятой головой. Война принесла нашему народу столько горя и лишений… Наш памятник станет еще одним напоминанием, как хрупок этот мир и как нужно любить свою Родину, чтобы суметь отстоять ее в минуту опасности. Все, кто отдал свои жизни за свободу и Победу, остаются навсегда в наших сердцах живыми. Они продолжают жить рядом с нами, и их подвиг освещает нашу жизнь, как Данко – герой, пожертвовавший собой, сиянием своего сердца освещавший путь идущим впереди.

Остановись, поклонись тем,

Кто отдал свою жизнь,

Напоив своей кровью природу,

За счастье твое и свободу, –

эти слова автора проекта Игоря Смыр высечены на камне, и именно с них начинается весь архитектурный ансамбль. И прежде всего – это рельефная карта Абхазии с ее высокими горами, ущельями, долинами, реками и городами. На фоне Государственного Флага установлены мраморные плиты с именами и фотографиями тех самых доблестных бойцов из поселка Алгыт. Всего их 18.

Проект «Масштабные флаги в городах Абхазии» стартовал 10 лет назад и был организован компанией «АКВАФОН». В рамках проекта были установлены государственные флаги РА в Сухуме, Гудауте, Гагре, Ткуарчале, Новом Афоне и Гале. И по установившейся доброй традиции здесь, у Мемориала в поселке Алгыт, также был поднят Государственный Флаг Республики Абхазия.

Акакий Джарсалия, председатель Совета ветеранов села Лыхны, рассказал о том вкладе, который внесли его односельчане в Победу:

– Нет ни одной наступательной операции, которая была предпринята абхазской армией и в которой ни участвовали бы выходцы из нашего села. Вместе со всем народом Абхазии они, не жалея себя, не щадя своих жизней, сделали все, чтобы на нашей прекрасной земле наступил мир. Никто из них не сомневался в Победе, нет, они были уверены в ней. А силы им придавали их матери, которые благословили их на Победу. Напомню известный факт: когда в марте 1993 года наши ребята после захлебнувшейся наступательной операции оказались на территории, занятой врагом, именно матери погибших сказали свое мудрое слово – о том, что их сыновья покоятся в родной земле, и наступит время, когда появится возможность похоронить их с воинскими почестями. Так и произошло после долгожданной Победы. Памятник воинам-алгытцам – еще одно подтверждение тому, что мы помним их подвиг, мы гордимся нашими братьями и сыновьями! 413 дней продолжалась война, каждый день которой был Подвигом. А ребята уходили в бой, прекрасно понимая, что кто-то из них не вернется домой. Они воевали не за награды и тем более не за памятники.

А сегодня наша обязанность, наш человеческий долг – приходить к таким святым местам и постоять, склонив голову. Таких мест стало на одно больше. Это нужно живым, нам с вами – каждому в отдельности и всем вместе.

Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Марина ГАБРИЯ, собкор газеты «РА» по Гудаутскому району