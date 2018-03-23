ЗНАМЕНИТАЯ «ОНЕГИНСКАЯ СТРОФА» – ТЕПЕРЬ И НА АБХАЗСКОМ!

14 марта в Академии наук Абхазии состоялось торжественное представление книги, объединившей в прекрасно оформленном издании роман в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин» с переводом на абхазский язык, выполненным академиком АНА, председателем Ассоциации писателей Абхазии, поэтом Мушни Ласурия.

Разделить с творческой и научной интеллигенцией Абхазии радость этого важного события в Академию наук Абхазии пришли Президент РА Рауль Хаджимба, Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Республике Абхазия Семен Григорьев, писатели, поэты, ученые.

Открывая встречу, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа зачитал собравшимся строфы из гениального произведения русского классика в переводе на абхазский язык, поздравил собравшихся с этим знаменательным событием и предоставил слово герою дня поэту Мушни Ласурия.

Автор перевода поделился впечатлениями о работе, о муках творчества (М. Ласурия переводил «Евгения Онегина» несколько лет) и в свою очередь поблагодарил всех причастных к изданию книги, в том числе Стеллу Садзба, выполнившую макет и верстку издания, коллективы российских издательств «Молодая Гвардия» и «Звонница», а также Посла России в Абхазии Семена Григорьева и Президента РА Рауля Хаджимба, с участием и при поддержке которых книга увидела свет.

М. Ласурия поделился секретами своей творческой лаборатории поэта и переводчика.

Выступил и Президент РА Рауль Хаджимба. Он отметил, что перевод такого выдающегося произведения русской и мировой литературы, как «Евгений Онегин», стал еще одним символом близости Абхазии и России.

Большим событием – как для абхазской литературы, так и для российско-абхазских отношений назвал издание книги А.С. Пушкина на двух языках и Посол Семен Григорьев. «В первый раз я услышал «Евгения Онегина» в переводе Мушни Ласурия в 2009 году. После «Евгения Онегина» поэт стал читать на абхазском «Мцыри» Лермонтова. Меня поразило, что, не понимая ни одного абхазского слова, я сразу узнал – где строки из «Евгения Онегина», а где – из «Мцыри». Это значит, что музыка стихосложения Пушкина и Лермонтова передана Мушни Ласурия на абхазском языке идеально», – сказал С. Григорьев.

– У меня эта книга уже есть, – поделилась со мной коллега Сария Кварацхелия. – Мушни Таевичу удалось передать простоту языка, свойственного оригиналу, на мой взгляд, перевод просто прекрасный! И главное – сохранена рифма, знаменитая огнегинская строфа!

М. Ласурия поздравили друзья и коллеги, академик АНА Шота Салакая, советник Президента РА Владимир Зантариа, вице-президент АНА Сергей Бебиа, академик-секретарь АНА Валентин Когония, редактор издания Никола Квициния и другие. Представление книги стало настоящим праздником для всех его участников.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА