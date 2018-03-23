АИААИРА – 25

МАРТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ 1993 г. было одной из сложных операций в ходе Отечественной войны народа Абхазии.

Это был героический подвиг наших ополченцев и добровольцев, пришедших к нам на помощь, которые своими действиями показали: они готовы на все ради свободы, победы и освобождения Абхазии от врагов и оккупантов.

МАРТОВСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ для нас было неудачным и трагичным. Но оно показало, что более тщательная подготовка, слаженность взаимодействий и предотвращение утечки информации о готовившейся операции могут принести успех.

Когда в Нижней Эшере шли ожесточенные бои, в Сухуме чувствовался запах гари и пороха. Но почему-то грузинское население вело себя спокойно и продолжало находиться в своих домах. Потом они говорили, что знали: эти атаки абхазов будут отбиты, так как за несколько дней грузинским гвардейцам пришла подмога из Кутаиси. Все силы они сосредоточили на нижнем участке Гумистинского фронта и ждали наступления.

МАРТОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ – это героическая страница всей истории Абхазии.

Сегодня странно слышать от некоторых наших граждан, в том числе и от ветеранов-ополченцев, что мы превращаем день 16 марта в стандартную традицию памяти. И есть даже предложение, что стоит отмечать период 1992-93 гг. только одним праздником – 30 сентября, День Победы.

Каждое мнение ценно само по себе. Но в Отечественной войне народа Абхазии с первых дней есть вехи, которые ни морально, ни исторически мы не имеем права забывать, так как они политы кровью и за них отданы жизни наших сыновей и дочерей.

Лучший памятник для них – это народная память, которая не должна растворяться в нашей повседневной жизни.

16 марта 2018 года в парке Боевой Славы было много молодежи, а значит, есть надежда, что память о всех павших в Отечественной войне народа Абхазии будет сохранена на долгие времена.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Юрий КУРАСКУА