ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ПАМЯТИ ПИСАТЕЛЯ ГЕОРГИЯ ГУЛИА СОСТОЯЛСЯ В МОСКВЕ

В центре Москвы, в легендарном кинотеатре «Иллюзион», состоялся вечер, посвященный 105-летию со дня рождения писателя, лауреата Государственной премии СССР Георгия Гулиа.

На вечере, организованном Посольством Республики Абхазия в Российской Федерации и Госфильмофондом России, присутствовали Временный поверенный Посольства Никарагуа в РФ Альба Асусена Торрес, представители МИД РФ и дипломатических миссий.

Памятный вечер вел доктор исторических наук, член-корреспондент АНА Юрий Анчабадзе. Приветствуя гостей, ученый рассказал, кем является Георгий Гулиа для Абхазии и России, и подробно остановился на творчестве писателя.

Воспоминаниями поделились писатель Юрий Изюмов, долгое время работавший с Георгием Гулиа в «Литературной газете», поэт и переводчик Денис Чачхалиа, профессор Юрий Агирбов, театральный критик Борис Цекиновский. Каждый рассказывал о неизвестных ранее моментах жизни Георгия Гулиа. В фойе была развернута фотовыставка редких фотографий из архива семей Гулиа и Чачхалиа.

На вечере было зачитано приветствие Президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба, в котором говорилось: «Георгий Дмитриевич Гулиа – крупнейший мастер русской советской прозы, известный публицист, эссеист, сын основоположника абхазской литературы Дмитрия Иосифовича Гулиа, достойный представитель творческой интеллигенции Абхазии и России.

Он особенно дорог и близок нам, соотечественникам, тем, что на высоком уровне представлял на протяжении ряда десятилетий абхазскую культуру и внес неоценимый вклад в популяризацию лучших произведений абхазского фольклора и литературы.

Георгий Гулиа является признанным мастером яркого художественного переосмысления и воссоздания характеров выдающихся исторических личностей.

Темы и проблемы, поднятые Георгием Гулиа в его лучших произведениях, сохраняют свою социальную остроту и актуальность и в наши дни. Народ Абхазии всегда будет помнить о Георгии Дмитриевиче как о большом патриоте Абхазии, выдающемся представителе русской и абхазской культуры».

Сын писателя, журналист Георгий Гулиа, выступая, поблагодарил организаторов вечера и всех пришедших гостей. Затем была показана лирическая комедия «У самого Черного моря», снятая по сценарию Георгия Гулиа.

Зарисовка об Абхазии 70-х годов, снятая на киностудии «Мосфильм», никого не оставила равнодушным. В фильме играют известные советские актеры Лия Ахеджакова, Валентина Теличкина, Николай Гринько, а также звезды абхазского театра Азиз Агрба, Минадора Зухба и Софа Агумаа.

По окончании вечера зрители еще долго не расходились, делясь впечатлениями и вспоминая об Абхазии.

Пресс-служба Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Пресс-служба Посольства Республики Абхазия в Российской Федерации