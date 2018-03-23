В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ

Но есть ли действительно эффективные? Специалисты в области здорового питания считают, что да.

На первое место ставят гранатовый сок. Он полезен для сердечнососудистой системы, показан при гипертонии, анемии, малокровии, упадке сил. Далее следует качественное красное вино – отличное профилактическое средство от опухолей. Затем виноградный сок, он улучшает память.

Далее омолаживающие соки из черники, черешни, клюквы, апельсина, яблока, а также черный и зеленый чай, который не только прекрасно тонизирует, но и борется с болезнями сердца.

Черносмородиновый сок – кладовая витаминов и сильный антиоксидант. Он повышает иммунитет, защищает от рака, сахарного диабета, сердечнососудистых заболеваний, выводит камни из почек. Сок из черной смородины не дает развиваться слабоумию в преклонном возрасте.

Список выстраивался не просто так, а с опорой на многолетние исследования. В перечисленных напитках содержатся антиоксиданты: вещества, обладающие способностью бороться со свободными радикалами – врагами здоровья и молодости.

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы