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В БОРЬБЕ СО СТАРЕНИЕМ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ
Но есть ли действительно эффективные? Специалисты в области здорового питания считают, что да.
На первое место ставят гранатовый сок. Он полезен для сердечнососудистой системы, показан при гипертонии, анемии, малокровии, упадке сил. Далее следует качественное красное вино – отличное профилактическое средство от опухолей. Затем виноградный сок, он улучшает память.
Далее омолаживающие соки из черники, черешни, клюквы, апельсина, яблока, а также черный и зеленый чай, который не только прекрасно тонизирует, но и борется с болезнями сердца.
Черносмородиновый сок – кладовая витаминов и сильный антиоксидант. Он повышает иммунитет, защищает от рака, сахарного диабета, сердечнососудистых заболеваний, выводит камни из почек. Сок из черной смородины не дает развиваться слабоумию в преклонном возрасте.
Список выстраивался не просто так, а с опорой на многолетние исследования. В перечисленных напитках содержатся антиоксиданты: вещества, обладающие способностью бороться со свободными радикалами – врагами здоровья и молодости.
Номер: 28
Выпуск: 3629
Рубрика: общество
Автор: Из российской прессы