Поездка в Турцию – это не только море, пляжи и «все включено». Множество туристов привлекает Стамбул, крупнейший город страны, успевший побывать столицей Римской, Византийской и Османской империй

Стамбул, Константинополь, Византий – это названия одного и того же города, расположенного в двух частях света одновременно – Европе и Азии, которые разделены проливом Босфор, и на берегах сразу двух морей – Черного и Мраморного. Европейская часть Стамбула, в свою очередь, делится на старый и новый город заливом.

Голос муэдзина, зовущий верующих на первую молитву, раздается в 5 утра. Призыв громко транслируется специальными звуковыми устройствами и разносится на довольно большое расстояние.

Этот город с населением в 14 миллионов человек, как и все крупнейшие мегаполисы мира, насыщен многокилометровыми пробками, тем более в часы пик. Стоимость бензина очень высокая, в среднем 5,5 лир за литр (около 85 рублей). Средняя цена за суточную парковку в центре составляет 25 лир (около 400 рублей).

Главная достопримечательность – мечеть в Стамбуле – Голубая Мечеть (мечеть Султанахмет). Говорят, что свое название она получила из-за огромного количества голубых и белых керамических изразцов, использованных в отделке интерьера. Но есть и другое объяснение – снаружи стены покрыты голубовато-серым камнем, меняющим цвет в зависимости от угла освещения солнцем. Строительство мечети длилось семь лет и завершилось в 1616 году.

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы