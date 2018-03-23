ПРИНЦЕССА НА КОНЬКАХ

Женщина в истории

Прославленная фигуристка Катарина Витт всегда была великой труженицей. В 1980-х годах в женском фигурном катании ей не было равных. Эта женщина являлась символом ГДР, не только подавая пример трудолюбия и целеустремленности, но и выполняя идеологические функции.

Немецкой фигуристке Катарине Витт подражали, о ней говорили, ее любил весь мир. Свою популярность она завоевала не только благодаря отточенной технике и исключительной выразительности катания – она очаровывала публику женственностью, красотой и сексапильностью.

В четыре года девочку отдали в школу фигурного катания, которая считалась кузницей талантов. Здесь работала прославленный немецкий тренер Ютта Мюллер.

Тренеру Ютте Мюллер и незаурядной ученице далеко не сразу удалось найти общий язык.

В 14 лет Катарина впервые поехала на взрослый чемпионат Европы. Когда в произвольном выступлении она допустила несколько ошибок, с ней случилась истерика. Тренер накричала на девочку, а потом на глазах у всех влепила ей пощечину. Юная спортсменка решила, что ноги ее на катке больше не будет.

На следующий день Катарина на всякий случай взяла коньки и поехала на каток. Ей, несмотря на ненависть к тренеру, хотелось еще раз попробовать исполнить то, что не получилось. Совершенно неожиданно она впервые в жизни сделала тройной прыжок. Потом еще один. И еще. В тот день тренер впервые ее похвалила. И Катарина решила продолжить карьеру.

В 1988 году Катарина выиграла Олимпиаду в Калгари, став двукратной олимпийской чемпионкой. Тот олимпийский турнир вошел в историю фигурного катания под названием «дуэль двух Кармен» – Катарины Витт и Деби Томас.

В ноябре 1988 года Катарина нарушила одно из главных табу «социалистического спорта»: она перешла в профессионалы и заключила контракт с американской группой балета «Холидей он айс». Теперь ее ждали гастроли по США и Западной Европе. Через год на волне славы она снялась в фильме «Кармен на льду», за роль в котором получила престижную премию. В 1992 году она вновь стала чемпионкой мира, но уже среди профессионалов.

Немцы боготворят Катарину. Сегодня они называют ее «самым красивым лицом Германии».

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы