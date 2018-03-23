ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СУЕВЕРИЯ

Появилось множество примет и суеверий, касающихся определенных профессий. Пожалуй, больше всего их у летчиков. И неудивительно: профессия пилота опасная.

Ни в коем случае нельзя говорить, что этот полет последний. Говорят: «Крайний». Иначе, мол, может произойти авария.

Нельзя называть даже приблизительное время, когда планируешь вернуться из полета, т.к. посадка может оказаться проблемной. Нельзя также желать летчикам «счастливого полета» – беду накличешь.

Пилоты перед полетом никогда не фотографируются, иначе кто-нибудь из них может не вернуться назад. Не рекомендуется фотографировать и салон самолета – полет может выйти неудачным. Между прочим, примета «работает» и тогда, если салон фотографируют пассажиры.

Перед сложными рейсами у пилотов не принято бриться и даже стричь ногти. Не следует это делать и во время полета.

Шоферы верят, что, если сбить на дороге собаку, будешь все время попадать в аварии. А если помыть машину, то вскоре поменяется погода.

Медикам во время ночных дежурств нельзя говорить о том, что сегодня спокойно, может приключиться какая-нибудь неприятность. Медсестрам не рекомендуется желать «спокойного дежурства» – после этого, скорее всего, произойдет ЧП.

Пожарные во время дежурств избегают чистить сапоги, иначе в самое ближайшее время придется ехать на пожар. Если пожарный возвращается из отпуска, товарищи обязательно устраивают ритуал обливания его водой, а то опять же скоро последует выезд.

У риелторов есть поверье, что нельзя задерживать агента в дверях офиса, когда он отправляется на встречу с клиентом: сделка может сорваться. Нередко агенты по недвижимости даже стараются не говорить о том, что у них намечен показ объекта клиенту, до тех пор, пока он не состоится.

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы