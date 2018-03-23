ЗЕМЛЯНАМ ПОРА ИСКАТЬ НОВЫЙ ДОМ

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», – заявил всемирно известный физик Стивен Хокинг в одном из своих интервью. Ученый утверждает, что наша планета несется к своей гибели с поистине катастрофической скоростью. То есть уже буквально через пару сотен лет (если не гораздо раньше) жить на Земле будет практически невозможно.

«Если проблема парникового эффекта не будет решена в ближайшее время, – говорил Стивен Хокинг, – то Земля повторит судьбу Венеры». Четыре миллиарда лет назад на Венере тоже были моря и океаны, шли дожди, росли деревья и травы и, возможно, даже присутствовала разумная жизнь. Однако парниковые газы раскалили эту планету до катастрофической температуры 460°, и, разумеется, в таких условиях уже не могло быть и речи ни о воде, ни о зеленых растениях, ни о животных, ни тем более о каких-либо формах разумной жизни.

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы