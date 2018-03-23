ГРАЖДАНЕ ГОРЫ ТИТАНО

Исчезнувшие цивилизации

Крошечное государство Сан-Марино само по себе является европейской достопримечательностью. Здесь на горе Титано (Монте-Титано) почти два тысячелетия живут своей обособленной жизнью около 32 тысяч человек. Еще 19 тысяч граждан этой вполне серьезной страны живут за ее пределами.

Это уникальное образование, исчезновение которого для всего мира было бы непростительной потерей…

Несмотря на то что Светлейшая Республика Сан-Марино со всех сторон окружена разными областями Италии, обитатели этой страны не только сохранили свою независимость, но и создали уникальную этническую общность, объединенную идеями своего основателя.

Название этого государства появилось не случайно, и связано оно с конкретным человеком. Согласно легенде, история Сан-Марино началась в 300 году, когда на горе Титано, на высоте 749 метров над уровнем моря, поселился каменотес по имени Марино. Он исповедовал христианство и бежал сюда с далматинского острова Арбе (современный остров Раб в Хорватии), спасаясь от религиозных репрессий римского императора Диоклетиана (244 – 311). Первое время он жил в уединении, но со временем сюда в поисках утешения и свободы стали стекаться единомышленники-христиане. Приходили целыми семьями, обустраивались в труднодоступных местах. Здесь, в пещерах горы Титано, они сумели укрыться, а впоследствии создать монастырь и общину.

Уже к 301 году на неприступной горе существовало несколько небольших поселений, где царили христианские идеи равенства и свободы. Признанным лидером местных жителей стал Марино, который и заложил основы старейшей европейской республики, построенной на принципах мира и совместного труда. Епископ Римини Гауденций посвятил Марино в сан диакона, а римская патрицианка Донна Феличиссима, обращенная в христианскую веру, преподнесла ему в дар гору Титано. Утверждают, что последними словами Марино на смертном одре были: «Я оставляю вас свободными от других людей». Потомки канонизировали Марино, а его имя вошло в название нового государства.

В течение всего Средневековья маленькую республику неоднократно испытывали на прочность. Но лозунг «Не зависеть ни от кого» стал для местных жителей законом, и возможно, именно он помог им сохранить независимость и защититься от врагов. Лишь однажды, в 1463 году территория Сан-Марино несколько увеличилась, когда папа Пий II подарил ее жителям ряд земель в благодарность за участие в войне против правителя Римини. Тогда же к республике добровольно присоединился и городок Фаэтано. После этого ее расширение прекратилось.

За свою историю республика неоднократно предоставляла убежище тем, кто в нем нуждался. Так, в 1849 году после падения Римской республики Джузеппе Гарибальди вошел в Сан-Марино и попросил убежища. В результате почти 2 тысячи его солдат получили приют и медицинскую помощь. Когда же австрийские войска окружили гору, он с помощью санмаринца Николы Дзани вместе с 250 верными соратниками вырвался из окружения за 15 минут до окончательной блокады.

Граждане республики приняли активное участие в Первой мировой войне.

Несмотря на свои размеры (Сан-Марино находится на 5-м месте среди самых маленьких), это вполне самодостаточное государство. С 2008 года столица республики вместе с горой Титано являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и одним из самых посещаемых туристических центров мира. Немалую прибыль (10% ВВП) приносит и выпуск коллекционных почтовых марок и монет для нумизматов. Поэтому, благодаря в первую очередь туризму, средняя зарплата в Сан-Марино несколько выше, чем в соседней Италии.

Может быть, поэтому средняя продолжительность жизни санмаринцев составляет 87 лет (2016 год) и продолжает расти!

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы