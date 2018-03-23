ХОЗЯЕВА МАНСИЯТ НАСИРА

Самые древние христиане в мире живут в городе, которого нет на карте

На окраине Каира есть необычный квартал. На арабском он называется Маншият-Насир, а в вольном переводе – «город мусорщиков». Он населен одним из религиозных меньшинств Египта – коптами (египетскими христианами, самыми древними христианами в мире). Именно благодаря этому кварталу Каир еще не утонул в горах отходов...

«Город мусорщиков» был организован в 1969 году решением городской администрации. Суть его состояла в том, чтобы сконцентрировать всех собирателей мусора и все пункты его переработки в одном месте. Так на восточной окраине Каира около холмов Мокаттам и недалеко от Цитадели Саладина появился этот необычный квартал. А тех, кто этот квартал населяет, выделили в отдельную социальную группу – заббалинов.

На сегодняшний день в квартале проживает порядка 100 тысяч человек, и все взрослое население (а иногда и дети) занимается тем, что собирает мусор по всей столице Египта и перерабатывает его. На их долю приходится порядка 85% всех отходов мегаполиса. Понятно, что если бы «города мусорщиков» не было, весь Каир быстро покрылся бы толстым слоем отходов. Прежде всего, потому что современных средств переработки мусора в Египте практически нет.

Нужно отметить, что сбор и переработка мусора являются довольно доходным (по египетским меркам) делом, и эта профессия передается из поколения в поколение – от отца к сыну.

Заббалины зарабатывают на том, что берут небольшую плату с владельцев домов, отелей и частных предприятий за вывоз с их территорий мусора. Государство их деятельность не регулирует, но и не препятствует. Столичные чиновники прекрасно понимают – пусть система и несовершенна, но для реалий Египта – это единственно возможный пока путь очистить город. Поэтому жители квартала освобождены даже от налогов, обязательных для всех граждан Египта.

Копты, живущие в квартале Маншият-Насир, являются христианами, и у них подобных ограничений просто нет. При этом население «города мусорщиков», как правило, является глубоко религиозным. Здесь соблюдаются все каноны веры и христианские обычаи.

Туристам здесь появляться не рекомендуется. И не по причинам криминогенной обстановки (хотя она далеко не идеальна), а прежде всего потому что после этого придется выбрасывать одежду.

Над кварталом стоит такая вонь от гниющих на солнце отходов, что одежду после такого визита не отстирать никакими порошками.

Кроме того, сами жители квартала не очень-то жалуют посторонних. Дело в том, что копты, хотя и занимаются сбором мусора из поколения в поколение, обладают хорошо развитым чувством собственного достоинства. Они понимают, что их профессия не относится к классу престижных, и вполне могут побить туриста, пытающегося сфотографировать их за работой.

Кроме того, самодельные печи, в которых сжигается мусор, создают здесь устойчивый, дурно пахнущий смог, который висит постоянно, независимо от времени года и погодных условий.

Каир сам по себе является одним из самых неблагополучных в плане экологии городов в мире, а эта гарь еще добавляет вредных веществ в атмосферу.

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: обществоАвтор: Из российской прессы