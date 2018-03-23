РЕЗОНАНСНЫЕ И ДРУГИЕ ДЕЛА…

Коллегия Генпрокуратуры

На днях состоялось расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры Республики Абхазия, на котором были подведены итоги деятельности за 2017-й и определены задачи на текущий год. С отчетным докладом выступил первый заместитель Генерального прокурора Георгий Аршба.

В работе коллегии принимали участие первый заместитель руководителя Администрации Президента Р.Хаджимба Дмитрий Шамба, секретарь Совета Безопасности Мухаммед Килба, и.о. председателя Верховного суда Омар Берулава, министр внутренних дел Гарри Аршба, заместитель председателя Службы государственной безопасности Сергей Барковский и, естественно, сам Генпрокурор республики Зураб Ачба, а также руководители многих управлений Генпрокуратуры и прокуроры городов и районов Абхазии.

В прошедшем году сотрудниками органов прокуратуры республики, как сообщил докладчик, выявлено было более 300 нарушений законодательства, что соответствует данным за 2016 год. В целях устранения нарушений внесено 111 представлений, принесено 39 протестов, к административной ответственности привлечены 139 человек, в суды направлено 26 исковых заявлений, 69 человек предупреждены о недопустимости нарушения законодательства. Мерами прокурорского реагирования бюджетной системе, организациям и предприятиям возмещено более 12 млн руб.

В отчетный период усилия были традиционно сосредоточены на вопросах соблюдения земельного, бюджетного, административного, банковского законодательства, законов РА «О гражданстве», «О безопасности дорожного движения».

В поле зрения прокуроров находились вопросы соблюдения законов в сфере земельных правоотношений. А они свидетельствуют о неэффективности контроля за использованием земель, предотвращением фактов самовольного строительства на всех стадиях. По результатам прокурорских проверок выявлено более 70 нарушений, в частности, нарушения права государственной собственности на землю (самовольное строительство), использование земельных участков вопреки их целевому назначению, установка капитальных объектов на землях общего пользования и т.д. По результатам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела и 40 дел об административных правонарушениях. Направлено 10 исковых заявлений в судебные органы о признании построек самовольными и их сносе. Внесено в органы местного госуправления 5 представлений об устранении допущенных нарушений, предостережено 6 должностных лиц. Большая часть нарушений допущена в Гагрском и Гудаутском районах, городе Сухуме. По наиболее известным фактам самовольного строительства, выявленным в Пицунде, возбуждено 4 уголовных дела. Позже Генеральный прокурор З.Ачба на заседании коллегии скажет, что в будущем прокуроры на местах будут нести ответственность вместе с главами администраций городов и районов за то, что не пресекают подобные нарушения.

За отчетный период органы прокуратуры проверяли исполнение законов «О гражданстве Республики Абхазия», «О порядке рассмотрения обращений граждан в Республике Абхазия», Положения «О порядке прописки граждан Республики Абхазия» и иных нормативных актов паспортными отделами ПУ МВД РА, а также комиссиями по прописке. Выявлены многочисленные нарушения названных нормативно-правовых актов, что свидетельствует о недостаточном контроле в этой важной сфере.

Органами прокуратуры проверялось исполнение и Закона РА «О безопасности дорожного движения», в частности, регистрация и оформление транспортных средств, а также исполнение административного законодательства РА органами ГАИ. И здесь также выявлены многочисленные нарушения. Например, в протоколах об административных правонарушениях как УГАИ МВД РА, так и районными подразделениями ГАИ МВД РА не всегда указывается дата, место и время составления протокола, неверно указывается либо вовсе не указывается нормативный акт, предусматривающий ответственность за то или иное нарушение, отсутствует отметка о применении технических средств. В случае отказа лиц, совершивших административные правонарушения, в протоколе не всегда делается запись об этом, не вписываются свидетели, которые могли бы подтвердить факт отказа от подписи в протоколе (понятые).

А в РЭО МВД РА существующий порядок учета как государственных номерных знаков, так и иных бланков строгой отчетности не отвечает требованиям законодательства. Отсутствуют соответствующие документы о приемке государственных номерных знаков, а также бланков талонов технического осмотра, свидетельства о регистрации транспортного средства, водительского удостоверения. Немало других нарушений.

Другое направление, которому было уделено внимание за отчетный период, это кредитно-банковская система, несущая на себе функцию финансового обеспечения экономической, административно-управленческой и социальной сфер жизнедеятельности государства. Проводимые проверки, в том числе и в рамках созданной Распоряжением Президента РА рабочей группы, выявили множество проблем в указанной сфере, отметил Георгий Аршба. Прежде всего – это слабая работа банковских учреждений в обеспечении возвратности выданных кредитных ресурсов. Банки не инициируют исполнительные производства по судебным решениям о взыскании кредитов.

Вместе с тем было сказано, что требуется усиление роли прокуратуры в правовом обеспечении экономических преобразований, формировании цивилизованных рыночных отношений, защите добросовестного предпринимательства и свободы экономической деятельности. Есть необходимость защиты предпринимателей от незаконного уголовного преследования и действий со стороны контролирующих органов при проверках бизнеса. Генпрокуратурой в Народное Собрание – Парламент РА направлен законопроект о внесении дополнений и изменений в Закон РА «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)».

В отчетном периоде в органы прокуратуры поступило 502 обращения граждан, 627 человек обратились на личном приеме. Более 50% из них признаны обоснованными. В большинстве случаев граждане обращаются в органы прокуратуры за восстановлением нарушенных имущественных прав.

Граждане в прокуратуру обращаются и по вопросам выделения земель, с жалобами на правовые акты местных органов государственного управления, на нарушения конституционных прав в ходе производства предварительного следствия и содержания в местах лишения свободы, а также на нарушения трудовых прав.

В 2017 году с участием прокурора судами Республики Абхазия рассмотрено 91 гражданское дело. В основном это дела о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, о лишении, восстановлении или ограничении родительских прав, об усыновлении и отмене усыновления и т.д.

В 2017 году судами Республики Абхазия с участием прокуроров рассмотрено 474 уголовных дела, по которым вынесено 447 приговоров. Общее количество осужденных в 2017 году составляет 517 человек, из которых к лишению свободы приговорены 212, остальные 305 осуждены к наказаниям, не связанным с лишением свободы.

Как и в предыдущие годы, основные уголовные дела связаны с незаконным оборотом и посевом наркотических средств – по 154 уголовным делам осуждены 153 человека. По кражам личного имущества 105 уголовных дел – осуждены 126 человек. По нарушениям Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 53 уголовных дела – осуждены 46 человек. По воинским преступлениям 14 уголовных дел и 14 осуждены. 17 уголовных дел по убийствам, по которым осужден 21 человек.

Судебным управлением Генеральной прокуратуры РА и прокурорами на местах в 2017 году в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА было принесено 38 кассационных представлений на незаконные и необоснованные приговоры и промежуточные постановления по мерам пресечения, из которых 26 удовлетворены.

В прошлом году в Республике Абхазия зарегистрировано 25 преступлений, совершенных 24 несовершеннолетними, что составляет 2,2% от общего числа зарегистрированных в республике преступлений. Для сравнения, в течение 2016 года 25 преступлений было совершено 28 несовершеннолетними. То есть уровень подростковой преступности по сравнению с 2016 годом остался на прежнем уровне. Однако заметная тенденция к увеличению наблюдается в отношении преступлений, совершенных группой лиц – 17 преступлений, или 70% от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, и 99% этих преступлений направлены против собственности. В этой связи особую значимость, как заметил докладчик, приобретает вопрос координации деятельности всех заинтересованных служб, принимающих участие в судьбе несовершеннолетнего, вступившего в конфликт с законом или нуждающегося в защите своих прав.

Участились случаи совершения преступлений группой лиц с использованием огнестрельного оружия и сопряженные с проникновением в жилища. Отдельные преступления, вызвавшие общественный резонанс, отличаются открытостью и особой дерзостью лиц, их совершивших. Имелись случаи самоуправства над виновными, вплоть до лишения их жизни.

Учитывая сложившуюся ситуацию, правоохранительные органы (СГБ и МВД РА) во взаимодействии с Генпрокуратурой разработали и провели в различных местах г.Сухума и районах мероприятия, направленные на предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений.

За отчетный период следственными органами прокуратуры РА возбуждено 267 уголовных дел – на 14 дел больше, чем за аналогичный период 2016 года. Окончено производством в 2017 году 140 уголовных дел – на 7 дел больше, чем за этот же период 2016 года.

Выступление начальницы Следственного управления Генпрокуратуры Нонны Смыр вызвало не меньший интерес приводимыми конкретными фактами и фамилиями. Она говорила о малом опыте работников следствия, особенно органов внутренних дел – 90% это молодые сотрудники, у которых стаж работы составляет от шести месяцев до трех лет. За 2017 год нарушены сроки по 66 уголовным делам. Это вызвано, конечно, и объективными причинами: экспертизы поручаются экспертным учреждениям РФ, поэтому они затягиваются. Что касается резонансных уголовных дел, то Смыр рассказала о насилиях над малолетними, совершенными А.Джопуа и В.Чкадуа (об этих делах газета «РА» писала в одном из предыдущих номеров). Другие резонансные уголовные дела – задержан А.Хагба за организацию разбойного нападения и убийство, за убийство арестованы братья Джинджолия (дело находится в стадии завершения). В стадии завершения находится и дело по убийству, совершенному гражданином Адлейба в Сухумском районе. Расследовано и направлено в суд дело по ДТП, в котором погибли два человека, – виновный С.Таркил. И самое последнее преступление – убийство в Сухуме Г.Мамедовой, обвиняемый В.Джанба арестован.

Выступившие в заключение заседания коллегии руководители госструктур Мухаммед Килба, Омар Берулава, Гарри Аршба и Зураб Ачба говорили о незаконном обороте огнестрельного оружия, которое приводит к совершению особо тяжких преступлений, что надо ускорить принятие соответствующего Закона, уже принятого Парламентом РА в первом чтении. Неучтенное оружие должно быть изъято, а «оружие отца, участника войны и резервиста, не должно быть доступно детям». Призвали следователей всех структур не нарушать права граждан, задерживаемых по следам совершенных преступлений – порой незаконно задерживаемых. Говорили о слабо оформленных делах по наркотикам, по которым потом сложно выносить приговоры, – они рассыпаются из-за недостаточно собранных доказательств. Выявление нарушений по выдаче паспортов – еще одна не до конца решенная задача. Словом, непочатый край работы, как констатировали на коллегии Генпрокуратуры. И коллегия приняла соответствующее решение.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА