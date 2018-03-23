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23.03.2018
Номер: 28
Выпуск: 3629
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
Закон Республики Абхазия
О ратификации Соглашения между Правительством РА и Правительством РФ о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение
Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, подписанное в г. Москве 18 октября 2013 года.
Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 февраля 2018 года
Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия
г. Сухум,
26 февраля 2018 года,
№ 4562-с-VI
Номер: 28
Выпуск: 3629
Рубрика: политика
Автор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия