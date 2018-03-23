Закон Республики Абхазия

О ратификации Соглашения между Правительством РА и Правительством РФ о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение

Ратифицировать Соглашение между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение, подписанное в г. Москве 18 октября 2013 года.

Принят Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия 12 февраля 2018 года

Р. ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия

г. Сухум,

26 февраля 2018 года,

№ 4562-с-VI

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: политикаАвтор: Р.ХАДЖИМБА, Президент Республики Абхазия