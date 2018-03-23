СОГЛАШЕНИЕ

между Правительством РА и Правительством РФ о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение

Правительство Республики Абхазия и Правительство Российской Федерации, именуемые в дальнейшем Сторонами,

в целях обеспечения сотрудничества в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании, гражданам Республики Абхазия и гражданам Российской Федерации,

учитывая необходимость повышения качества и доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи гражданам Республики Абхазия и гражданам Российской Федерации,

основываясь на Договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией от 17 сентября 2008 года,

признавая важность повышения эффективности организации охраны здоровья граждан,

руководствуясь законодательством государств Сторон,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

«гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в Республике Абхазия» – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства в Республике Абхазия;

«гражданин Российской Федерации, временно проживающий в Республике Абхазия» – гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту временного проживания или по месту пребывания в Республике Абхазия;

«гражданин Республики Абхазия, постоянно проживающий в Российской Федерации» – гражданин Республики Абхазия, получивший вид на жительство в Российской Федерации;

«гражданин Республики Абхазия, временно проживающий в Российской Федерации» – гражданин Республики Абхазия, получивший разрешение на временное проживание в Российской Федерации;

«гражданин Республики Абхазия, временно пребывающий в Российской Федерации» – гражданин Республики Абхазия, прибывший в Российскую Федерацию и не имеющий вида на жительство или разрешения на временное проживание;

«гражданин Республики Абхазия, постоянно проживающий в Республике Абхазия» – гражданин Республики Абхазия, зарегистрированный по месту жительства в Республике Абхазия;

«лицо с двойным гражданством, постоянно проживающее в Республике Абхазия» – гражданин, имеющий гражданство Российской Федерации и гражданство Республики Абхазия, зарегистрированный по месту жительства на территории Республики Абхазия;

«направляющее государство» – государство одной Стороны в лице уполномоченного органа, направившее одного из своих граждан для получения специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании, в государство другой Стороны;

«принимающее государство» – государство одной Стороны, обеспечивающее предоставление специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании, гражданам государства другой Стороны;

«медицинская организация Республики Абхазия» – организация государственной системы здравоохранения Республики Абхазия, осуществляющая медицинскую деятельность;

«медицинская организация Российской Федерации» – организация государственной системы здравоохранения или муниципальной системы здравоохранения Российской Федерации, осуществляющая медицинскую деятельность;

«специализированная медицинская помощь» – медицинская помощь, оказываемая в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию;

«высокотехнологичная медицинская помощь» – медицинская помощь, являющаяся частью специализированной медицинской помощи и включающая в себя применение новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов генной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники;

«экстренная медицинская помощь» – форма оказания специализированной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента;

«неотложная медицинская помощь» – форма оказания специализированной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента;

«плановая медицинская помощь» – форма оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью.

Статья 2

1. Стороны взаимодействуют в целях повышения качества и доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании, гражданам Республики Абхазия и гражданам Российской Федерации, указанным в статье 1 настоящего Соглашения, посредством:

обмена опытом по научно-методическим, организационным и другим вопросам оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании;

гармонизации нормативно-правовых актов государств Сторон, регулирующих оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании; обеспечения межгосударственного информационного обмена при оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи;

гармонизации требований к медицинской документации, порядку ее обработки, хранения, использования и защиты информации, унификации отчетных статистических форм.

2. Передача персональных данных (включая медицинскую документацию), связанных с оказанием специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включая лекарственное обеспечение при ее оказании, осуществляется в соответствии с законодательством и международными договорами государств Сторон о защите персональных данных.

(Продолжение в следующем номере)

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: политикаАвтор: За Республику Абхазия За Российскую Федерацию