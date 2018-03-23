21 МАРТА ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ Р. ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ С. ЛАВРОВА С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

В нашей стране Вас высоко ценят как одного из наиболее опытных дипломатов современности с мировым именем. Ваш вклад во внешнюю политику Российской Федерации невозможно переоценить. Ваша личная, особая роль в укреплении дружественных абхазо-российских отношений, защите позиций Абхазии на международной арене весьма велика.

Убежден, что Ваш высокий профессионализм, уникальный опыт политической деятельности и дипломатической работы будут и в дальнейшем востребованы на благо народа России.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Сергей Викторович, доброго здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов в работе на благо России».

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА