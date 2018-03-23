21 МАРТА ПРЕЗИДЕНТУ РА ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ

Рауля Джумковича Хаджимба поздравили

Владимир Путин – Президент Российской Федерации

«Примите сердечные поздравления по случаю Вашего 60-летия.

В России ценят Ваши усилия по развитию отношений союзничества и стратегического партнерства, существующих между нашими странами. Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и совместной работы.

От души желаю, Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности».

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Дмитрий Медведев – Председатель Правительства Российской Федерации

«От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с 60-летием.

Вы вносите значимый личный вклад в развитие российско-абхазских отношений, основанных на принципах союзничества и стратегического партнерства. Убежден, что дальнейшее укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация перспективных совместных проектов в различных областях в полной мере отвечают интересам двух стран.

Желаю Вам, уважаемый Рауль Джумкович, крепкого здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной деятельности».

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Валентина Матвиенко – Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

«Высокий профессионализм, трудолюбие, неравнодушие позволяют Вам добиться поставленных целей, решать задачи, направленные на дальнейшее развитие и процветание Абхазии».

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Семен Григорьев – Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в РА

«В России высоко ценят Ваш личный вклад в развитие партнерских отношений между нашими странами. Вне всяких сомнений у этих отношений существует прекрасная перспектива, отвечающая коренным интересам России и Абхазии».

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Башар Аль-Асад – Президент Сирийской Арабской Республики

«Я рад направить Вашему Превосходительству это послание по случаю дня рождения и передать приветствие, а также выразить самые сердечные поздравления. Желаю Вам здоровья и счастья, Вашей семье – радости и благополучия, а народу Абхазии – прогресса и процветания под Вашим руководством».

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Президента также поздравили Валерий Кварчия, Спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, Игорь Ахба, Чрезвычайный и Полномочный Посол РА в РФ, Заур Гваджава, Полномочный Посол РА в Боливарианской Республике Венесуэла и по совместительству в Республике Никарагуа, Анатолий Бибилов, Президент Республики Южная Осетия, Юрий Коков, глава Кабардино-Балкарской Республики, Руслан Минниханов, Президент Республики Татарстан, Рашид Темрезов, глава Карачаево-Черкесской Республики, Мурат Кумпилов, глава Республики Адыгея, Вадим Красносельский, Президент Приднестровской Молдавской Республики, Александр Дворников, командующий войсками ЮФО, Николай Долуда, заместитель главы Администрации Краснодарского края, Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга, общественная организация «Союз граждан России», Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АБААШ», Черноморское казачье войско Абхазии, Политсовет Народной партии Абхазии, высший совет Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов «АРУАА».

Номер: 28Выпуск: 3629Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА