ПОЧЕМУ МЫ НЕ ХОТИМ СЕБЯ УВАЖАТЬ

Недавно на пятачке в районе Сухумской 14-й школы, где обычно сотрудники ГАИ проводят рейдовые мероприятия, стояли хаотично несколько машин с открытыми дверями. Молодые хозяева авто пожимали друг другу руки, громко разговаривали вперемешку с матерными словами. Они догадывались, что привлекают к себе внимание проезжающих, идущих людей, но, видимо, этим очень «гордились». Это был вызов своим же гражданам – вот, дескать, какие мы крутые на своей земле: что хотим, то и делаем и ведем себя, как нам нравится. Они явно не понимали, что все, кто это видел, в их адрес посылал не очень приятные определения.

Мы привыкли к ночным гонкам по нашим улицам, располосанному асфальту от жженной резины в центре города, других местах, к хаотичным парковкам автомобилей и т.д. Вирус хамского поведения одних заражает других. Начинает действовать обыкновенная, необдуманная человеческая логика: «Одним можно, а мне нет?»

Мой знакомый, добропорядочный гражданин, стал как-то рассказывать истории о безобразной езде по нашим дорогам. Приводил много примеров, ругал власть и делился знаниями, как все исправить. Он понял, что убедить меня не удалось, когда я показал ему на его автомобиль, который он оставил на углу перекрестка. Он прекрасно знал, что это не допускается написанными правилами и создает помеху для других водителей. «Ну, подумаешь, минуточку постоял», – сказал он и выдал очередную порцию предложений, как наказывать нерадивых водителей. Других, но не себя.

Такие картинки и ситуации каждый из нас может привести в пример не одну сотню. И мы задаемся вопросом – когда все это безобразие прекратится?

Описанные выше случаи с молодыми водителями и моим знакомым за пределами республики произойти не могут, так как там их сознание начинает, как ни странно, работать правильно. Почему? Ответ очевиден – там за них никто заступаться и вызволять не будет, придется платить по полной. А поднимать голос или руку на тамошних сотрудников ГАИ – возникнут проблемы, и как они будут развиваться, предугадать несложно.

Наши сотрудники МВД РА после войны приступили к своим обязанностям профессионально и ответственно. Практически все министры этого ведомства днем и ночью проводили работу по улучшению обстановки на дорогах и снижению правонарушений в обществе. Сегодня все забыли, какой ценой дались наши независимые госномерные знаки на автомобили, чтобы они легально признавались за пределами Абхазии. Какой труд пришлось приложить, чтобы на перекрестках и дорогах появились соответствующие знаки, светофоры, указатели, разметки и т.д.

Казалось, что страна начинает жить по-новому, и необходимо не нарушать ту планку недозволенных действий, которые до войны 1992-1993 гг. аборигенной нацией Абхазии вообще не совершались. Мы были, в отличие заингурских переселенцев, в соблюдении правил поведения намного выше. С нас брали пример, как с законопослушных граждан.

В 1989 г. наших лучших ребят-патриотов хватали и сажали в карцер МВД Абхазии за то, что они участвовали в национально-освободительном движении. Мы же не собирали толпы своих родных, друзей, знакомых и не шли на штурм этого силового ведомства! Что, среди нас не было отчаянных ребят? Все понимали, что за попытки нарушить Закон можно получить по Закону.

Не хочется думать, что сегодня для его соблюдения нам нужна дубинка сверху, тем более не наша.

Хочется выразить мнение большинства нашего населения, что если бы с первых дней после Победы МВД РА работало бы спустя рукава, то у нас сегодня картина была бы еще более трагичной. Частая смена министров этого силового ведомства происходила по объективным обстоятельствам. У каждого из них был свой подход и стиль работы над проблемами, которые волнуют общество. Сегодня к работе МВД республики мы предъявляем претензии. Не надо лукавить, наверное, есть на то основания. Но мы не хотим задуматься над тем, что в какой-то степени, мы им помешали работать. С 1993 года и по сегодняшнее время у нас стало за правило ходить по инстанциям, чиновникам, депутатским корпусам и пр., чтобы они помогли вызволить того или иного нарушителя. Мы даже не стесняемся говорить сегодня, что это в нашем менталитете заложено издавна. Некоторые умники начинают сравнивать такую «помощь» ближнему даже с… Апсуара. Да, человеку надо помогать. Но если он совершил многократное воровство, разбой, убийство, насилие над ребенком, разве можно эти действия даже приблизить к народному Кодексу или к обыкновенным человеческим нормам?

Когда ругаем нашу милицию и некоторых оборотней в погонах, мы прекрасно понимаем, что в их рядах имеется в большей степени здоровый и работоспособный кадровый потенциал, который знает, что делать для наведения порядка в республике – это обнадеживает. Мы в свою очередь должны научиться не просить помиловать «для нас близкого родственника или человека за незначительные шалости» и не стараться разными способами достигнуть своей цели. Те, кто ведет себя в обществе, на дорогах вызывающе, хамски, неадекватно, – они ведь не детдомовские, у каждого из них уважаемые родители, родственники, друзья. Кто им должен объяснить очевидные правила поведения в молодом, независимом государстве? Кто должен рассказать, что страна-победительница должна выглядеть по-другому?

Возлагать надежды только на школу, милицию, участкового – значит, отложить преобразования в республике еще не неопределенное время.

Как я уже писал, население республики по-разному оценивает работу всех министров МВД РА, но главный мотив таков: «Что могли сделать – сделали». Большинство опрошенных граждан считает, что не надо вмешиваться в работу милиции, обращаться с различными просьбами, которые ведут к безнаказанности и вседозволенности. Они особо отметили период работы МВД при Л. Дзапшба. При всей его неординарности он смог сразу взять под контроль многие негативные факторы, и это дало результат – упорядочилась парковка автомобилей, стали применяться ремни безопасности, количество пьяных за рулем уменьшилось в разы. Что такое гонять днем или ночью по городским улицам, многие забыли. Немаловажно – все светофоры работали без сбоев. Л. Дзапшба поставил работу так, что даже некоторые чиновники из районных администраций, приезжая в Сухум, за неправильную парковку платили штрафы. На мой вопрос: «Можно же было попросить министра?» отвечали: «Ничего не выйдет».

Если говорить простым языком граждан, то он многим «закрутил гайки» – как своим подчиненным, так и тем, кто не в ладах с законом. Естественно, некоторых такая жизнь по закону в республике не устраивала, и они испугались. Стали ждать момента, который наступил. «Ускользнувшее» с закрытого рабочего совещания высказывание министра по поводу референдума политизировали и взяли в «разработку».

5 июля 2016 г. произошел штурм МВД РА. Этот момент стал переломным за всю историю этого ведомства. Силовую структуру распяли и унизили. И получился желаемый результат – никого не будут наказывать, а кто попадется, того вытащим. Первыми это поняли, те, кто организовал поход на МВД. Вторыми – те, которые хотят жить и вести себя в общем доме так, как считают нужным, обходя традиционные правила поведения и мораль.

Проявив на разных уровнях, в том числе в партийных, общественных, гражданских кругах некий либерализм к антигосударственным действиям, мы до сих пор не можем справиться со злостными пороками и нарушениями, которые не позволяют нам правильно и созидательно развиваться. Граждане говорят: «Сегодня что-то в системе МВД налаживается, но уж слишком медленно. Жизнь по понятиям опережает все необходимые жизненные правила, которыми мы гордились, когда с нас брали положительный пример другие».

Наряду со светлыми событиями, в жизни нашей республики нога в ногу шагает негатив преступных действий. Его резонанс сильной болью отдается в обществе и сознании людей. А главное – эта темная тень падает на нашу еще не окрепшую республику, создавая не лучшее мнение за ее пределами.

Только искренне уважая себя, свою страну, память о погибших в 1992-1993 гг., свой этнос, народ-победитель, который имеет большую историю, мы сможем, наконец-то, понять, какую Республику Абхазия мы хотим видеть сейчас и в будущем.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 49Выпуск: 3650Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА