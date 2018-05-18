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Научные контакты с учеными Крыма обещают быть интересными
10 мая в Сухуме, в Академии наук Абхазии, состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Академией наук Абхазии и Управлением РАН по взаимодействию с научными организациями Республики Крым и города федерального подчинения Севастополя.
Для подписания этого документа в Абхазию прибыла делегация во главе с начальником вышеупомянутого Управления РАН, директором ФГБУН «Ордена Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», членом-корреспондентом РАН, доктором сельскохозяйственных наук Юрием Владимировичем Плугатарем. К нам прибыли зав. лабораторией ароматических и лекарственных растений Никитского ботанического сада, доктор биологических наук Оксана Шевчук и ведущий научный сотрудник лаборатории флоры и растительности Никитского ботанического сада, доктор биологических наук Николай Ермаков.
С абхазской стороны договор подписал вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия.
На следующий день в сопровождении С. Бебия гости осмотрели достопримечательности столицы Абхазии, побывали в Рицинском реликтовом национальном парке, полюбовались озером Рицей.
Юлия СОЛОВЬЕВА
На снимке: момент подписания договора.
Номер: 49
Выпуск: 3650
Рубрика: политика
Автор: Юлия СОЛОВЬЕВА