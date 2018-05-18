Научные контакты с учеными Крыма обещают быть интересными

10 мая в Сухуме, в Академии наук Абхазии, состоялось подписание Договора о сотрудничестве между Академией наук Абхазии и Управлением РАН по взаимодействию с научными организациями Республики Крым и города федерального подчинения Севастополя.

Для подписания этого документа в Абхазию прибыла делегация во главе с начальником вышеупомянутого Управления РАН, директором ФГБУН «Ордена Красного Знамени Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН», членом-корреспондентом РАН, доктором сельскохозяйственных наук Юрием Владимировичем Плугатарем. К нам прибыли зав. лабораторией ароматических и лекарственных растений Никитского ботанического сада, доктор биологических наук Оксана Шевчук и ведущий научный сотрудник лаборатории флоры и растительности Никитского ботанического сада, доктор биологических наук Николай Ермаков.

С абхазской стороны договор подписал вице-президент Академии наук Абхазии Сергей Бебия.

На следующий день в сопровождении С. Бебия гости осмотрели достопримечательности столицы Абхазии, побывали в Рицинском реликтовом национальном парке, полюбовались озером Рицей.

Юлия СОЛОВЬЕВА

На снимке: момент подписания договора.

Номер: 49Выпуск: 3650Рубрика: политикаАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА