ВИТАЛИЙ ГАБНИЯ: «МНЕ ПРЕТЯТ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ СМОТРЯТ НА АБХАЗИЮ КАК НА КОММЕРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ»

Политические дискуссии: факты, проблемы, мнения

Сегодня мы ведём беседу с Вице-президентом Республики Абхазия Виталием Викторовичем Габния. Он является одним из молодых политиков, возглавивших процесс объединения людей в новейшей истории Абхазии. Виталий Викторович никогда не был чиновником. Он типичный представитель среднего класса самостоятельных людей, представитель принципиально нового, другого поколения абхазов. А ведь они и есть основа любого общества. Во время внеочередной предвыборной кампании 2014 года его команда выступала за реформы в перераспределении власти, планировала переломить хребет коррупции посредством реформ политической системы. Всё это делалось для того, чтобы вернуть народу Абхазии доверие к непреходящей ценности нашего государства, веру в суверенитет, в справедливое распределение национальных активов, равных возможностей для всех. Именно он начал процесс объединения людей с привлечением молодых в большую политику не без учета конфликта поколений.

– Виталий Викторович, что было воплощено в жизнь за прошедшие четыре года Вашего правления? Какие политические и социально-экономические перемены в первую очередь необходимо сегодня провести в Абхазии?

– Сегодня Абхазия нуждается в новом политическом курсе, который должен быть выработан путем общественного согласия. Об этом 19 апреля заявили лидеры партии власти «Апсны» на своём втором съезде. Выборная должность не дает мне возможности быть прямым участником данной политической организации. Сегодня основными делегатами съезда являются те люди среднего поколения, которые участвовали в предыдущей предвыборной кампании, ездили с кандидатом по регионам, давали обещания. Мы верили в перемены, у нас горели глаза. На поверку все оказалось гораздо сложнее – как результат у власти и около власти сегодня люди разные. Есть те, которые хотят украсть у государства, и те, которые намерены развивать и двигать страну вперед. Причем первая категория «управленцев» была оформлена по существу в команду, а значит, она более конкурентная, в отличие от самодостаточных индивидуалистов. Мы задались целью собрать в команду людей, как во власти, так и извне, с чувством взаимной поддержки и товарищеского локтя, ребят с именем, которые ничем не запятнали свою репутацию. Сегодня на президента страны оказывают влияние разные силы, мы намерены быть той здоровой силой, на которую глава государства может опереться. Объективно таких людей в нашем обществе не так уж много. Если мы отбросим политическую ангажированность и попытаемся из нашего немногочисленного этноса собрать правильных управленцев, то у нас с трудом «родится» одна команда, в отдельности которую не сформировать. Нам нужно объединиться, другого ресурса у нашего немногочисленного народа нет. В этом вопросе большая доля ответственности лежит на наших ветеранах войны, поскольку они по сей день исполняют роль «первой скрипки». На сегодняшний день именно они, ветераны, дискредитировали себя противостоянием и расколом в обществе, начиная со своих рядов. Послевоенное поколение уже нам задает вопросы: «Что вы нам оставляете, кроме стяжательства, разрухи и злобы?» Политических партий в республике может быть несколько, но несколько ветеранских организаций быть не должно.

На съезде все пришли к мнению, что одной из главных проблем, тормозящей государственные процессы, является раскол в обществе по политическим пристрастиям. Мы не намерены кого-либо обвинять в чем-то, ругать, критиковать, клеймить. Мы избрали спокойную форму общения – диалог между различными партиями, движениями, политиками по преодолению раскола в обществе. Невиновных нет, причастны все: и власть, и оппозиция. Мы должны понять, что Абхазия находится в беде.

Именно политические разногласия мешают стране продвигаться вперед, осуществлять реформы в экономике, в законотворчестве, различных сферах жизни страны и общества. Тормозят позитивные процессы в государстве и имеющиеся противоречия между исполнительной и законодательной ветвями власти. Необходимы изменения в избирательной системе. Действующая мажоритарная система выборов депутатов в одномандатных округах не вовлекает политические партии в процесс строительства государства. В борьбе интересов необходима консолидация хотя бы в отдельных направлениях. За 25 лет законодательная, исполнительная и судебная ветви власти не смогли полноценно обеспечить безопасность граждан, защитить их права на достойный труд, качественное образование, квалифицированную медицинскую помощь, защитить их гражданские права и свободу. Коррупция, казнокрадство, контрабанда, наркомания только усиливают свои позиции. Промежуточные результаты от усиления антикоррупционного законодательства и деятельности Контрольной палаты являются недостаточными. Многие законопроекты годами застревают в кабинетах чиновников и отдельных депутатов разных созывов. Тормозится и инициатива по декларированию доходов и расходов госчиновников. Успешная реализация реформ государственного масштаба возможна лишь при единстве народа, конструктивном сотрудничестве всех политических сил и ветеранских организаций. Единство боевого братства привело нас к победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов. Раскол, разобщенность, деление людей на «своих» и «чужих» пагубно влияют на становление государственности, тормозят позитивное развитие республики, а также препятствуют проведению преобразований в политической, экономической и социальной сферах, в борьбе с преступностью, установлению правопорядка. Ни у одной из сторон нет в отдельности полновесной команды управленцев, способных вывести страну из кризиса.

– Но ведь такой политический курс был взят вами ещё в 2014 году! Что помешало провести реформы?

– Несмотря на трудности, выпавшие на наше поколение, и на чудовищные военные потери, нас можно отнести к счастливым людям. Во-первых, мы выжили, во-вторых, увидели Победу и дожили до Признания! Если речь обо мне, то я не видел себя чиновником, но всегда был общественно активен, начиная со школьной скамьи. Именно активная общественная позиция привела меня на выборную должность. Все эти годы я не мог оставаться спокойным, понимая, что мою страну ведут в никуда. Коррупция и стяжательство достигли масштабов, угрожающих существованию нашей государственности. Отсутствие реального сектора экономики, социальной поддержки, правопорядка, присвоение национальных богатств – всё это зародило у наших сограждан сомнения в состоятельности нашего государства. Для меня важно знать, что страна доверена людям, не лишённым патриотизма. Мне необходимо знать, что страна не доверена людям, которые не связывают своё будущее и будущее своих детей с Абхазией. Мне претят люди, которые смотрят на Абхазию как на коммерческий проект, на объект своей личной наживы. Нам необходимо менять устоявшуюся коррупционную систему, систему стяжательства, и начать нужно с конкретных людей. Необходимы реформы во всех областях без исключения, мы застряли в прошлом, потеряв много времени в советском командно-административном методе управления, при совершенно иных реалиях и вызовах. Должность Вице-президента является высокой, но не ресурсной. В рамках своих полномочий и компетенций свои обязательства я реализовал в подведомственных мне государственных комитетах без исключения. Со многим происходящим в стране я не согласен, не смирился, тем более, никогда не заботился о своём личном обогащении. Остаюсь при мнении, что должность Вице-президента необходимо либо усилить, либо упразднить.

Если ветераны смогут на предстоящие выборы выдвинуть одну сплочённую команду, это было бы результативно. Мы понимаем, что сегодня мы во власти работаем нестабильно, поскольку Конституция, которая была написана в сложное для страны время, уже не отвечает современным реалиям, относительно нашего бытия за прошедшие четверть века. Кроме того, необходимо прописать высокие критерии в избирательное право при прохождении депутатов в Парламент. Ведь эти люди пишут законы, по которым будет жить страна, именно они утверждают бюджет. А ведь некоторые из них свою трудовую книжку открывают, будучи в Парламенте.

– Виталий Викторович, в нынешней кризисной ситуации целесообразно было создавать Конституционный суд? Ведь затраты на его содержание существенно бьют по карману государства.

– К сожалению, в нашей стране политическая культура стоит не на должном уровне. Любой исход референдумов и выборов будут ставить под сомнение. На это ещё влияет и отсутствие единой базы списков в ЦИКе. При возникновении спорной ситуации по итогам выборов вопрос уйдет в Конституционный суд. Его решение будет истиной в последней инстанции. К такому суду у народа должно быть безусловное доверие. А для такого отношения в нём должны работать независимые юристы с безукоризненной репутацией, тогда их мнение будет принято народом. Однако мы и этот институт успели дискредитировать из-за своей разобщенности, политизировав процесс его создания. Тем самым родилось мнение о целесообразности его существования вообще.

– На фоне такой сложной ситуации в стране как идёт подготовка к предстоящим юбилейным датам?

– Комиссию по проведению юбилейных праздников – 25-летие Победы и 10-летие Признания – возглавил Президент Рауль Хаджимба. Несмотря на сложности в области финансирования этих мероприятий, руководство страны старается изыскать возможности, чтобы достойно провести эти два важных государственных праздника.

– Виталий Викторович, что всё же делается не так для наведения порядка и поднятия экономики страны?

– Нам нужны инвесторы, нам нужен порядок на улице, порядок в законодательной сфере, порядок во всём. Мы выглядим неприглядно для привлечения инвесторов. Ни одна страна не поднималась без опоры на силовые структуры. В силовых структурах Абхазии около 5 тысяч человек в погонах, а навести порядок и защитить конституционный строй не могут. Показательны события 6 июля 2016 года, когда сотрудники милиции стояли в оцеплении, защищая здание МВД от толпы. Наш уровень национальной демократии таков, что сотрудники милиции, получая удары от штурмующих, не могли отвечать в ответ. Назовите любую из стран западной демократии Старого Света, где такое возможно. Мы не ценим тот уровень свободы, в котором пребываем, сложившийся исторически, доставшийся от предков. Сегодня мы создали ИКЦ в МВД, во многом «приземлив» данную структуру, поскольку вопрос двойного подчинения силовой структуры шел в разрез с основным законом страны, Конституцией. Вместо попыток создания параллельной структуры нам необходимо укреплять и усиливать наше МВД совместно с российскими службами и специалистами.

Кроме того, мы не сможем подняться без кредитного портфеля со стороны России. Российская Федерация – единственное окно наших возможностей. Для этого мы должны предложить свою концепцию развития нашего государства, при формировании которой мы не можем не учитывать интересы России в Абхазии. Зачастую сталкиваюсь с мнением, что Россия должна платить Абхазии за военные базы, возникает вопрос: «А кому они больше нужны?» Не надо рубить сук, на котором сидим. РФ снимает множественные вопросы социального характера, является гарантом нашего внутреннего суверенитета. Вопросы безопасности являются главным условием для развития экономики, условием привлечения экономических дивидендов, капитала в страну. Абхазия во всём черкесском мире единственная страна, которая обладает статусом суверенного государства и живёт на своей исторической земле. Это абсолютная ценность, которую нужно сберечь. В мире 20-миллионные народы не имеют своей государственности, а культуры многих народов ушли в прошлое. Абхазы и сегодня существуют, сумев сохранить свой язык и идентичность. Россия – это не просто государство, а большая держава со своей державной инерционностью. Мы находимся в круге её влияния, цивилизационного пространства, что дает нам условия для безопасности и развития.

– В Абхазии функционируют НПО, которые работают под эгидой ОНН. Запад финансирует многие гуманитарные проекты в различных областях, в том числе и в здравоохранении. Какие могут быть последствия?

– Наших «доброжелателей» Абхазия не интересует как страна, в которой нужно развивать культуру демократических ценностей. Дело не в идеологии, а в инструментарии, мы интересны как очаг напряжённости на границе России. Для нас сама постановка вопроса выбора между Западом и Россией – утопия. Метод западных технологий, взятый на вооружение Грузией, начался с медицины, где у человека небольшое поле для маневра, в особенности, когда речь идет о жизни детей. Но главной целью было завлечь наших ветеранов войны, которые в грузинских медучреждениях проходят лечение и реабилитацию. Медицинская «реабилитация» ветеранов ломает стереотип мышления у всего населения. Постепенно наши медучреждения вовлекли в западные программы здравоохранения, оснастили оборудованием, современным транспортом. Уровень вовлеченности в динамике, выделяются западные средства на развитие сельского хозяйства через администрации на местах. Интеграционные процессы взаимодействия населения Апсны с вовлечением государственных структур, с неправительственными организациями с ярко выраженным грузинским лобби являются главной методологией в достижении целей той же программы «Ресурсов примирения». Мы не намерены закрываться от мира, но должны понимать, кому и что от нас нужно. Для чего нужно, каковы цели и насколько соответствует это нашим интересам? Кроме того, нам необходимо удержать полиэтнический мир и равновесие в стране.

– Спасибо за беседу. Успехов Вам во всех начинаниях.

Интервью вела Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 49Выпуск: 3650Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ