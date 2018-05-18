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Курортный сезон

На заседание Общественной палаты Республики Абхазия к обсуждению вопросов по продвижению туристического имиджа Абхазии были приглашены представители профессионального бизнес-сообщества и СМИ.

Открывая мероприятие, член ОП Низам Хапат отметил: «В наше время все курортные страны направляют большие ресурсы на рекламу и пропаганду. Абхазия долгое время была популярна у постсоветского туриста. Но долго рассчитывать на то, что людей будет привлекать в Абхазию память об устаревшем советском туристическом бренде, не стоит. Чтобы привлечь больше туристов, необходимо объединить все заинтересованные структуры для рекламирования Абхазии как курорта».

Секретарь ОП Нателла Акаба добавила: «Информационные ресурсы можно использовать для разъяснительной работы с населением. Необходимо объяснить людям, что если в Абхазии будет успешно развиваться туризм, это благоприятно отразится на уровне жизни населения республики. Сегодня у большинства граждан Абхазии, в особенности тех, кто не работает в туристическом бизнесе, такого понимания нет. Нужно развивать два направления информационной работы: с потенциальными туристами и с местным населением».

Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина предложила проводить в школах уроки гостеприимства. «Турист – это не только гость, но и инвестор, работодатель, потребитель и клиент. Надо научить население уважать туристов, не покушаться на их честь и имущество», – сказала она.

Номер: 49Выпуск: 3650Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс