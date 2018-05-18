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Распоряжение Кабинета Министров
О ПРОВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ДНЯ ЧИСТОТЫ
В соответствии с решением Государственной комиссии по подготовке мероприятий по празднованию 10-летия Дня Международного признания независимости Республики Абхазия и 25-летия Дня Победы и Независимости Республики Абхазия:
1. Рабочий день 24 мая 2018 года объявить республиканским Днем чистоты.
2. Центральным и местным органам государственного управления Республики Абхазия, подведомственным им организациям:
– определить и закрепить территории и объекты (улицы, площади, парки, скверы, пляжи и другие места общественного пользования, прилегающие к административным зданиям территории) для их последующей уборки;
– представить в Аппарат Кабинета Министров Республики Абхазия информацию о закрепленных территориях;
– осуществить контроль за участием работников органов и организаций в уборке закрепленных территорий и обеспечить их необходимыми специальными автотранспортными средствами и контейнерами-накопителями для сбора и вывоза бытовых и иных отходов.
3. Природоохранной прокуратуре Республики Абхазия и Государственной санитарно-эпидемиологической службе Республики Абхазия представить главам администраций районов и города Сухум список территорий и объектов, санитарно-эпидемиологическое состояние которых не соответствует установленным нормам.
4. Государственной компании «Абхазавтодор» за счет средств, предусмотренных Законом Республики Абхазия от 29.12.2017 г., № 4537-с-VI «О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2018 год», осуществить замену дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, покраску перил мостов, а также очистку автомобильной дороги республиканского значения «Псоу – Ингур» на следующих участках:
– на участке автомобильной дороги республиканского значения «Псоу – Сухум» – до 24 мая 2018 г.;
– на участке автомобильной дороги республиканского значения «Ингур – Сухум» – до 4 июня 2018 г.
5. Управлению государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел Республики Абхазии осуществить прием выполненных Государственной компанией «Абхазавтодор» дорожных работ. 6. Контроль за реализацией поручений:
– в Сухумском районе и городе Сухум закрепить за Премьер- министром Республики Абхазия Гагулия Г. Л.;
– в Гулрыпшском и Очамчырском районах закрепить за вице- премьером Республики Абхазия Шоуа Р.Ю.;
– в Галском и Ткуарчалском районах закрепить за вице-премьером, министром финансов Республики Абхазии Нанба Д.Э.;
– в Гагрском и Гудаутском районах закрепить за первым вице- премьером Республики Абхазия Аршба Д. Д.
7. Республиканским государственным учреждениям «Апсныпресс», «Абхазская государственная телерадиокомпания», «Издательство газеты «Республика Абхазия», «Редакция газеты «Апсны» информировать население Республики Абхазия о проведении республиканского Дня чистоты и освещать его результаты.
Г.ГАГУЛИЯ, Премьер-министр Республики Абхазия
г.Сухум,
16 мая 2018 г.,
№ 191-р
Номер: 49
Выпуск: 3650
Рубрика: политика
Автор: Г.ГАГУЛИЯ, Премьер-министр Республики Абхазия