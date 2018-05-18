«РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ: ОПЫТ БОРЬБЫ ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ, СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»

Научная конференция

16 мая в Музее Боевой Славы им. В.Г. Ардзинба состоялась научная конференция на тему: «Республика Абхазия: опыт борьбы за независимость, современные реалии, перспективы развития», посвященная 25-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и 10-летию признания Республики Абхазия Российской Федерацией. Организаторы мероприятия – Республиканская партия «Форум Народного единства Абхазии», Музей Боевой Славы и Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И.Гулиа. В нём приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев, депутаты Парламента РА, политики, представители общественных организаций, деятели культуры и науки, студенческая молодежь.

Выступая на конференции, Президент РА Рауль Хаджимба отметил значимость этих исторических дат:

– 25-летие Независимости и Победы, 10-летие признания Республики Абхазия Российской Федерацией наполнены глубоким символическим смыслом, духом постоянной и последовательной борьбы за возрождение и восстановление ценностей, определяющих суть нашей национальной идеи. Эти даты, характеризующие драматизм и социальную остроту выстраданной независимости и свободы, несут в себе не только историко-политическую, но и в определенной степени идеологическую нагрузку. В ареале абхазской действительности, для самосохранения нашего этноса, для судеб ряда малочисленных народов, на долю которых выпали тяжелейшие испытания, по большому счету и для всего Кавказа, события, разворачивавшиеся начиная с 80-90-х годов прошлого столетия, сыграли неоценимую роль в плане самоидентификации нашего народа, национальной безопасности страны и в первую очередь – восстановления государственного суверенитета, потерянного в годы сталинизма. Эти вехи наполнены глубоким трагизмом, в то же время они имели переломную значимость, подтолкнули нашу страну, наше общество к качественно новым политическим и социальным переменам.

Президент подчеркнул, что особое место в новейшей политической истории страны занимают трагические страницы Отечественной войны народа Абхазии. Сложным был путь и к международному признанию независимости нашей республики.

В своём выступлении Дмитрий Медоев отметил:

– Каждый год 8 августа мы отмечаем скорбную дату – годовщину вероломного нападения войск режима Саакашвили на Южную Осетию. Несомненно, это событие останется в памяти нашего народа как самая мрачная страница в истории. Это был год величайших потерь. Одновременно 2008 год мы считаем годом величайшего обретения, восстановления осетинской государственности, а 26 августа – всенародным праздником. В Осетии всегда будут ценить решительность руководства России в принятии жизненно важных решений для наших стран.

Советник Президента по науке, культуре и образованию Владимир Зантария напомнил историю:

– Принятие Парламентом Грузии в 1989-1990 годах ряда постановлений о недействительности всех договоров, заключенных грузинским правительством, привело к правовому вакууму во взаимоотношениях Грузии и Абхазии и фактическому упразднению абхазской государственности. В этой ситуации лидеры нового движения «Аидгылара» настойчиво и последовательно добивались принятия решений, способствовавших сохранению конституционных и политико-правовых основ государственности Абхазии. Результатами этих усилий стало принятие Верховным Советом Абхазской АССР декларации о государственном суверенитете Абхазии.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 49Выпуск: 3650Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ